La tapa del Diario PERFIL del domingo 21 de septiembre de 2025

Milei ratifica a Caputo y se aferra a tener una foto salvadora con Trump. La Cancillería confirmó la bilateral con el jefe de Estado norteamericano. En una entrevista, el Presidente dijo que mantiene una relación “simbiótica” con el ministro de Economía. No aseguró si habrá devaluación luego de octubre, pero sí afirmó que elaboran un sistema anticorridas. Viaja hoy a Nueva York. Se verá con Netanyahu.

“¡Qué olor a default!”. A cien días de su detención, CFK salió al balcón. También posteó en X un mensaje en el que habló de los casos de corrupción en el gobierno de LLA. No faltó la cita a la “alta coimera”.

El presupuesto prevé un incremento del 33% para los funcionarios de Karina.

Francos: es el miembro del gabinete que más visitó la quinta de Olivos.

Lali, con Argentina a full en San Sebastián.

En Santa Fe los presos de alto perfil ya usan los uniformes naranjas, como en EE.UU..

Habrá cumbre entre Ucrania y los EE.UU. en la ONU.

La cultura se suma en Europa al boicot contra Israel por la cuestión Gaza.

