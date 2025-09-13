La tapa del Diario PERFIL del sábado 13 de septiembre de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.068 del Diario PERFIL, de este sábado 13 de septiembre de 2025, un número al que acompañan 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

La soledad avanza: los gobernadores dialoguistas evitarán una nueva foto. Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio y Leandro Zdero estuvieron el jueves en la mesa federal y fueron firmantes del Pacto de Mayo. Sin embargo, ahora se niegan a regresar para ofrecerle una imagen que se muestre como un éxito político al Gobierno. Se sienten ninguneados por el ministro Lisandro Catalán.

Cerimedo, primero lo consultan; luego, habla. El fundador de La Derecha Diario dio crédito a los audios de Spagnuolo, a quien le encontraron 80 mil dólares, y reavivó la causa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Fuerza Patria consigue una mejor ubicación en la boleta única de PBA

Toto Caputo. El Gobierno negocia con las provincias con una “billetera flaca”.

En lo que va del año se registra una caída en dólares del Merval del 49,7%.

Se necesitan cuatro sueldos mínimos para zafar de la pobreza.

OTAN. Tras la intrusión de los drones rusos, refuerza su flanco en los países del este. Crece la tensión en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Horror. Solange Ventura tenía 25 años. Encontraron en Pilar sus restos desmembrados y ocultos en bolsas de nylon.

Cantinas solidarias. Una ONG recupera dos tradicionales restaurantes de La Boca para un proyecto social inclusivo.



Subterráneo. Un estudio de la UBA demuestra que es el medio de transporte más valorado por el conjunto de los porteños.

Detuvieron al killer de Charlie Kirk. Tyler Robinson, un antifascista de 22 años.

Antes fue Luismi; ahora es Fidel Castro. Diego Boneta interpreta al líder cubano.

Deportes

Mística Davis: gran jornada para el tenis. Fran Cerúndolo y Etcheverry estamparon el 2 a 0 ante Países Bajos.

Racing renace previo a jugar la Libertadores. Venció 2-0 a San Lorenzo en Avellaneda, y el martes enfrentará a Vélez en Liniers en cuartos del torneo continental.

Un empate sin gracia entre Huracán y el Fortín.

Escriben en esta edición:

Burgueño, Calvo, García, Moreno Ocampo, Gamerro, Ares, Broder, Link, Helman, A. Fontevecchia y J. Fontevecchia.



HB