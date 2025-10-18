La tapa del Diario PERFIL del sábado 18 de octubre de 2025

A continuación, ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.078 del Diario PERFIL, de este sábado 18 de octubre de 2025, un número al que acompañan 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

La pulseada que sacudió al dólar y reavivó la desconfianza inversora, por Carlos Burgueño

Provincias Unidas batalla contra la polarización, mira el 2027, pero enfrenta una elección difícil, por Juan Pablo Kavanah

Envalentonado, Santiago Caputo abre más internas, por Pablo Varela

El consenso en problemas por cuestiones morales, de ideología y psicológicas, por Pablo Helman

Chavismo sin maduro, la interna en las sombras para salir de la crisis, por Daniel Vitar

Escriben en esta edición: Carlos Burgueño, Nancy Giampaolo, Artemio López, Pablo Helman, Martín Balza, Jorge Fontevecchia y más.