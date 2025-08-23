La tapa del Diario PERFIL del sábado 23 de agosto de 2025

A continuación ofrecemos un repaso de los principales títulos de la edición 2.062 del Diario PERFIL, de este sábado 23 de agosto de 2025, un número al que acompañan 3 suplementos que recorren los temas más variados, tanto informativos como de entretenimiento: El Observador, Espectáculos, y Buenos Aires Times:

Corrupción Karina: las sospechas conmocionan al gobierno de Milei. El silencio es el síntoma de una parálisis en la que se simula normalidad. En un día de acción judicial y rumores, la secretaria general de la Presidencia estuvo en La Rioja y posó para las fotos con una sonrisa. En off, llueven las críticas al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Daniel Garbellini, extitular de Incluir salud, pieza clave del entramado.

Kovalivker con las manos en los sobres. El titular de la drogueria Suizo Argentina fue encontrado con dólares. La trama incluye a Karina Milei y "Lule" Menem. Spagnuolo desató un huracán en el Gobierno.

Milei habló de economía en Rosario, con exigua audiencia en YouTube.

Maduro, en pie de guerra con Trump. El presidente venezolano llamó a un alistamiento masivo, ante la presencia de buques militares estadounidenses en el Caribe.

Llega un Frankenstein poético y sentimental. Guillermo del Toro y su estreno en Venecia.

Violencia en Independiente: la conexión política detrás de una masacre anunciada.

