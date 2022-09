El reconocido actor y exdiputado radical, Luis Brandoni, criticó la "kirchnerización" de la Asociación Argentina de Actores, presidida por Alejandra Darín, y sostuvo que es "intolerable" la identificación de la entidad con ese espacio político. "Convirtieron la Asociación Argentina de Actores en la Asociación Kirchnerista de Actores", lamentó.

Las declaraciones de Brandoni se dieron en línea con el rol que jugó Alejandra Darín el pasado viernes 2 de septiembre, un día después del atentado contra Cristina Kirchner. La titular de la asociación y dirigente sindical fue la elegida por el gobierno nacional para leer el documento oficial en repudio del hecho ocurrido en las inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta.

Luis Brandoni, sobre el peronismo: "Van a perder y a desaparecer”

Desde el escenario de la Plaza de Mayo, sede de la multitudinaria convocatoria del Frente de Todos, la presidenta de la AAA y dirigente sindical leyó la carta que apuntó contra los "discursos de odio" reproducidos por un sector de la dirigencia política y de los "medios partidarios".

En diálogo con LN+, Brandoni, un asiduo crítico del peronismo, destacó al respecto: "Es la realidad que tenemos y yo no me siento cobarde ni estoy odiando. Camino por la calle solo, no tengo custodia. Me parece que es un despropósito", dijo el actor, que se desempeñó como secretario general de la institución entre 1974 y 1983, en plena dictadura. "Me resulta intolerable. Convirtieron la Asociación Argentina de Actores en la Asociación Kirchnerista de Actores", consignó.

La presidenta de la Asociación Argentina de Actores, Alejandra Darín.

Brandoni, irónico con Victoria Donda y Aníbal Fernández

Por otra parte, Luis Brandoni ironizó acerca del trabajo de la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda, quien criticó a la oposición por "cargar las armas" de los odiadores, y del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, por las fallas de la custodia de la Vicepresidenta.

Atentado a Cristina Kirchner | El gobierno en shock por los pasos en falso de la investigación

"Ellos nunca tienen nada que ver con nada", puntualizó. "No tuvieron ninguna responsabilidad en estos tres años y la culpa la tuvieron siempre otros antes que ellos. Dicen que el odio provocó lo sucedido y apuntar con el dedo de los medios", agregó.

Además, criticó las declaraciones del senador nacional por el Frente de Todos José Mayans, quien aseguró que para que haya "paz social" deben parar inmediatamente el juicio de la obra pública contra Cristina Kirchner, en el que fue acusada de ser la "jefa de una asociación ilícita".

"Este señor que dijo que si quieren paz hay que terminar con la Justicia… lo único que hace es demostrar lo desesperados que están. Saben que van a perder en todo"", planteó Brandoni, quien cuestionó que los funcionarios "sigan en sus cargos", luego de esas declaraciones. "No tienen razón de ser si no tienen el poder, saben que van a perder entonces apelan a cualquier recurso. Eso los lleva a apelar a cosas que, con solo leerlas o escucharlas, dan vergüenza”, reflexionó.

Por último, el exdiputado de la UCR se mostró optimista. "A pesar de lo que digan, no nos vamos a ir a ningún lado. Vamos a seguir en democracia. Y ojalá que su Gobierno termine como corresponde. Lo más seguro es que venga otra coalición como Juntos por el Cambio. Y vayamos a hacer las cosas mejor", vaticinó.

CDI CP