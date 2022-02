Marchas en CABA: qué reclaman y a qué hora son

Este martes 15 de febrero se producirán tres manifestaciones en la Ciudad de Buenos Aires llevadas adelante por movimientos sociales, ex trabajadores de la empresa Garbarino y panaderos que reclaman por el aumento de precios. Desde el Polo Obrero, uno de los sectores que reclama por trabajo y aumentos en los programas sociales, criticaron al Ministerio de Desarrollo Social comandado por Juan Zabaleta.

Diferentes espacios reunidos en Unidad Piquetera marcharán desde Retiro y Constitución a la cartera de Desarrollo Social para reclamar por trabajo genuino, asistencia a los comedores populares y aumento y apertura de programas sociales.

Será a partir de las 10 de la mañana y cuestionando también el entendimiento que el Gobierno Nacional pautó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “El movimiento de desocupados reclama trabajo y se presentan propuestas. El Gobierno destina los recursos en el pago de la deuda”, cuestionó el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

En tensión clara con "Juanchi" Zabaleta por la situación de los sectores más vulnerables, Belliboni le dejó un mensaje al funcionario: "Al Ministerio de Desarrollo Social le parece que se puede comer todos los días polenta”, lapidó en Radio La Red.

Se viene una nueva manifestación del Polo Obrero y otras organizaciones sociales. Marcharán desde Colón y San Martín hacia calle Chile, luego tomarán por Gutierrez (pararán frente a Desarrollo Social) y terminarán en Plaza Independencia @radionihuil pic.twitter.com/QsPsUODghh — Matias Pascualetti (@MATIPASCUALETTI) February 15, 2022

También expresó que el pre acuerdo con el Fondo agravará la situación social y que el Gobierno "ha tomado un camino que lo lleva al precipicio”.

El 8 de febrero, el movimiento ya se había manifestado en contra del entendimiento. De cara al futuro, el 11 y 12 de marzo las organizaciones piqueteras junto con sectores de izquierda realizarán un plenario nacional que tiene como fin “con cortes de rutas y puentes desde Ushuaia a la Quiaca”, según dijo el propio Belliboni.

Dónde será la movilización de trabajadores despedidos de Garbarino

Casi un año se cumple desde que el titular de la empresa, Carlos Rosales, despidió a trabajadores de Garbarino, dejó de pagar sueldos y obvió abonar indemnizaciones, dificultando la situación económica de miles de familias.

Por este motivo, los trabajadores se manifestarán hasta la Plaza de Mayo a partir de las 11 para acercar un petitorio a la Casa Rosada y que, como destinatario, tiene al presidente Alberto Fernández.

"Desde abril del 2021 más de 4000 familias quedamos a la deriva sin cobrar sueldos, sin obra social y sin aportes jubilatorios. Finalmente, en el mes de noviembre nos despiden y tampoco recibimos la indemnización correspondiente. El responsable de toda nuestra situación es el empresario Carlos Rosales y todos los que componen el directorio del grupo Garbarino", dice el comunicado de prensa.

Además explican que durante "el gobierno prometió intervenir pero a casi un año las soluciones no llegan", y detallan que en ese marco continuarán con las protestas.

Por qué reclaman los panaderos este martes 15 de febrero

Este martes 15 de febrero también se movilizarán panaderos en repudio a los aumentos de precios de insumos y tarifas. Se sumarán un grupo de centros de panaderos de distintas ciudades del conurbano y se movilizarán frente al Ministerio de Producción de la Nación desde las 12 horas.

"No es una movilización en contra de nadie", explicó Gaston Mora, titular del Centro de Panaderos "27 de abril" de Avellaneda*. "Es una forma de visibilizar la situación que sufrimos y demostrar que no somos nosotros los que aumentamos el precio del pan, si no que somos el último eslabón en la cadena", sostuvo. Desde el sector advierten que los aumentos de precios de insumos, materias primas, combustible y tarifas de energía tienen graves efectos en su producción.

