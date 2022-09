Nicolás Pachelo: "Los Carrascosa trajeron mi nombre a la causa, necesitaban un chivo expiatorio"

Mientras avanza el tercer juicio para esclarecer el crimen de María Marta García Belsunce, asesinada de seis disparos en la cabeza el 27 de octubre de 2002, Nicolás Pachelo, principal acusado del caso, fue entrevistado por Jorge Fontevecchia.

"Estoy sentado en el banquillo, 20 años después, por la familia de María Marta, no por Molina Pico. Siempre le huí a los medios, no se escuchó mi palabra, pequé de inocente y me jugó en contra. Me arrepiento de no haber hablado antes. Que uno cometa errores no lo convierte en asesino", fueron algunas de las frases con la que se refirió a su situación procesal.



Usted sostiene que es inocente. Pude hacer su descargo.

Desde ya que soy inocente con respecto a cualquier participación en el homicidio de María Marta García Belsunce. Hoy estamos frente a un debate oral por parte del Ministerio Público Fiscal. En las 30 audiencias, más que probar el homicidio, se hizo una caza de brujas sobre mi persona. Lo denunciaron a mi abogado por encubridor, pidieron reabrir el suicidio de mi padre, también la imputación de mi pareja por un hecho delictivo. Todas cosas ajenas a la muerte de María Marta.

No se habló de los patrones genéticos encontrados en la escena del crimen. Se calcula quedan tres audiencias más y no se mencionaron los tres ADN que se encontraron. Fui el primero en hacerse una extracción de sangre comparada con los rastros encontrados y me dio negativo. Me hice dos pruebas y ese fue el resultado.

Narra una caza de brujas. ¿Por qué lo eligieron a usted?

Necesitaban un chivo expiatorio que aleje las miradas mediáticas porque las judiciales estuvieron claras hasta hace poco, con la prescripción del encubrimiento. No así lo social y mediático. Por eso ellos traen mi nombre a la causa. A Carlos Carrascosa no lo condena el fiscal Molina Pico. El que condena es un Tribunal, los fiscales tienen otro rol.

Entiendo la necesidad de encontrar un culpable en una causa, pero por qué lo eligieron a usted? ¿Hace alguna autocrítica?

Me elijen porque en ese momento había una causa abierta por robos en el country, donde se habían sustraído palos de golf. Se me sindicaba como autor, se firmó un juicio abreviado y me condenaron como encubridor, no autor. Pero al momento del crimen de María Marta eso estaba abierto y me sindicaron como autor de robo. La familia dijo que le entraron a robar a María Marta, que es la teoría que vienen sosteniendo. Pero eso nunca se acreditó.

Me llama la atención el cuidado de su lenguaje. ¿Qué estudió usted?

No es estudio, es experiencia judicial. Soy un abogado sin título de tantas causas que leí.

