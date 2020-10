Paola Tamburelli: "Cualquier argentino puede salir del país, pero no iremos a buscarlo"

La presidenta de la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC), Paola Tamburelli, aseguró hoy que con la reanudación de los vuelos comerciales "cualquier argentino puede salir del país", pero aclaró que "debe comprometerse a manejarse por sus medios" porque no van a ir a buscarlo.



La funcionaria destacó que "ya es un hecho que se levantan las restricciones para volar", luego de siete meses sin operar, por las medidas de aislamiento. "El único paso adicional será que se tendrá que notificar a las provincias para que autoricen los vuelos" a sus territorios, explicó Tamburelli, en declaraciones al programa "El Exprimidor", que conduce Ari Paluch por AM 550.



Además, indicó que las personas que decidan viajar "no van a poder ingresar a los aeropuertos acompañados, o tomar un café. Los controles se harán a través del código QR que tiene cada trabajador esencial". "Y la antelación con la que hay que llegar a cada aeropuerto, la va a dar cada empresa, dependiendo del destino al que se viaje", añadió.

Es oficial: desde hoy vuelven los vuelos de cabotaje pero con restricciones



Con relación al aeropuerto de El Palomar, la titular de ANAC ratificó que esa estación seguirá operando, y las empresas low cost que allí prestan servicios, dijo, "están convocadas para que este jueves nos presenten las programaciones de los vuelos".

El Ministerio de Transporte oficializó este jueves 15 de octubre la reanudación de los vuelos comerciales de cabotaje, después de siete meses de inactividad, y estableció las condiciones que deberán cumplir tanto las empresas como los pasajeros, en el marco de la pandemia.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, con vigencia desde este jueves, Transporte aclaró que en la la reanudación de los servicios de transporte aéreo de cabotaje comercial y aviación general, los operadores de los servicios "deberán contar con procedimientos y protocolos elaborados de conformidad con los lineamientos y recomendaciones del Ministerio de Salud, cuya implementación será fiscalizada por la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC)".