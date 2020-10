Es oficial: desde hoy vuelven los vuelos de cabotaje pero con restricciones

El Ministerio de Transporte oficializó este jueves 15 de octubre la reanudación de los vuelos comerciales de cabotaje, después de siete meses de inactividad, y estableció las condiciones que deberán cumplir tanto las empresas como los pasajeros, en el marco de la pandemia.

A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, con vigencia desde este jueves, Transporte aclaró que en la la reanudación de los servicios de transporte aéreo de cabotaje comercial y aviación general, los operadores de los servicios "deberán contar con procedimientos y protocolos elaborados de conformidad con los lineamientos y recomendaciones del Ministerio de Salud, cuya implementación será fiscalizada por la Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC)".

Este último organismo, además, aprobará las programaciones horarias de las operaciones de los servicios de transporte aéreo de cabotaje comercial, con la conformidad de las Gobernadoras y Gobernadores de Provincias y del Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, "atendiendo a la situación epidemiológica de cada zona del país, que sean determinadas por las respectivas autoridades sanitarias", de acuerdo con el texto oficial.

Por su parte, los pasajeros deberán portar el "Certificado Unico Habilitante para Circulación-Emergencia Covid 19", mientras que los operadores los servicios "están obligados a extremar activamente los recaudos para prevenir de la propagación del coronavirus, en cumplimiento del conjunto de medidas y recomendaciones necesarias para brindar a las usuarias y usuarios y a las trabajadoras y trabajadores de la actividad las mejores condiciones de salubridad".

El Ministerio justificó esta decisión al señalar que los servicios de transporte de pasajeros aéreo de cabotaje "son estratégicos para el desarrollo de las economías regionales de país y complementarias de las demás actividades productivas, y su reactivación es medular para iniciar la progresiva y paulatina normalización".

"El período de suspensión de los servicios transcurrido ha permitido avanzar en la determinación de pautas claras para el control de salubridad en los servicios de transporte aéreo de cabotaje, que permitirán la implementación de protocolos sanitarios diseñados para tales servicios", añadió.

Los protocolos aplicados por Aeropuertos Argentina 2000

Se desarrollaron medidas especiales como: reasegurar el distanciamiento social dentro de las terminales con señalética en pisos, cartelería y asientos, desinfecciones continuas de puntos de alto contacto (carros de valijas, terminales de autoservicio, etc), y capacitaciones en prevención a todos los trabajadores de Aeropuertos Argentina 2000, además del uso obligatorio de tapa bocas. "El objetivo es proveer información clara y específica y como anfitriones brindar la atención que el pasajero y el usuario necesita en estos tiempos". Todas las terminales cuentan con los acrílicos protectores en las áreas de check- in y puertas de embarque y se mantiene diariamente la provisión de alcohol en gel de todos los dispensers colocados en las terminales de higiene.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza fue intervenido con diferentes medidas de prevención de cara a la vuelta de los vuelos. En todos los sectores de las terminales se cumple con las recomendaciones de distanciamiento social con diferentes acciones. Por ejemplo, el sector de check in, que tiene una capacidad limitada, tendrá la opción de continuar las filas en el exterior para seguir garantizando el distanciamiento recomendado.

Este dispositivo exterior se realizará bajo techo tomando espacio de vereda y primera vialidad, manteniendo las distancias recomendadas para aquellos momentos o situaciones que la cantidad de pasajeros lo demande. Es un complemento de las medidas que se implementan dentro de la terminal en la zona de los check in. Allí, para quienes deban aguardar el ingreso, habrá pantallas informativas que replicarán las internas – que indicarán los respectivos check in que corresponda a cada vuelo y cada fila-, puestos de Self-Check in y un área de nuevos asientos. Asimismo, habrá nuevos espacios de Food Trucks en el corredor peatonal en el exterior de la terminal A.

También, y como parte de las acciones que lleva adelante la compañía, se desarrolló el Manual de Adecuación de Aeropuertos que contiene 11 documentos técnicos y 12 protocolos operativos que reflejan las medidas y procedimientos adoptados por la compañía para el reinicio de operaciones comerciales. Se realizaron encuentros online y capacitaciones para conversar con los 2600 empleados de todo el país y explicar la estrategia que está llevando adelante la compañía en este tiempo de pandemia. Las capacitaciones se enfocaron en los protocolos desarrollados para adaptar los aeropuertos y prevenir el Covid-19.