Para los almaceneros, "todo va a seguir aumentando"

"La gente está enojada. Nosotros no queremos aumentar, no nos sirve aumentar. Aumentar precios es debilitar el bolsillo del laburante. Tenemos que pedir disculpas, y no nos corresponde". El descargo de Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, sintetiza el clima que se vive en las últimas semanas en los comercios

Savore habló en El Destape radio en la mañana siguiente a los anuncios económicos de ajuste del ministro de Economía, Luis Caputo.

Hizo un repaso de la secuencia de los últimos 21 días: “Comenzamos a renegar desde el martes 21 de noviembre. Yendo al mayorista vimos que la variable de precios había dado un salto entre el 25 y el 30%, y pensamos que ahí la mercadería había llegado al techo. Pero siguieron los aumentos”.

Siguió contando: “La semana pasada otra vez tuvo un golpe de precios entre un 30 y un 40%. El lunes estuve en el mayorista y me encontré con precios similares. Ayer fui al mayorista y otra vez el golpe de precios había sido de un 30%. Hay cosas que se han disparado de una forma tremenda”.

Lo llevó a precios concretos: "Un puré de papas instantáneo lo vendía $700 y ayer lo pagué $1.100 de costo. Casi que necesito la venta de dos para recuperar uno. Una botella de aceite de 900ml de aceite de girasol la vendía antes del martes 21 a $550 al público, ahora me la venden a $1380 a mi, y no hay, lo que significa que va a seguir aumentando. En todo esto hay mucha especulación".

"Eso no es comercio para nosotros", dijo, y se lamentó: "No puedo poner nada de oferta porque me cambian el precio".

Con respecto a la eliminación de subsidios a la energía eléctrica y el gas, sostuvo: “Todo va al precio del consumidor final. Nuestros negocios tienen un costo operativo que tiene una variable entre el 17 y 19%, pero si el incremento de la energía eléctrica cambia, evidentemente todo irá a parar a costos”.

“Lo que más me preocupa es que vivo y trabajo en un barrio de clase media, es que el laburante va a tener que pagar al precio de colectivo más alto, sumado a todos los aumentos de los alimentos”, subrayó.

“Argentina es un día a día. Entiendo que las medidas tomadas eran necesarias porque seguir emitiendo dinero podría llevarnos a una hiperinflación. Pero me parece con estos ajustes el que paga el pato de la boda es el trabajador. Entiendan que el trabajador y las pymes estamos caminando por el filo de una cornisa”, agregó.

