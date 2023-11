Reapareció Benegas Lynch: dijo “la ley del aborto es una salvajada” y señaló que la derogaría

Alberto 'Bertie' Benegas Lynch sostuvo que “la vida es el derecho primario; que tengamos una ley de aborto me parece la salvajada más espantosa” y ratificó que si fuera por él “la derogaría”. El diputado electo por La Libertad Avanza esgrimió que “de los debates que existen, los argumentos de los pañuelos verdes son de los más pobres”. El economista también calificó al Previaje como una medida “electoralista” y catalogó al Congreso como “una runfla de delincuentes”.

El dirigente, cercano a Javier Milei, cuestionó duramente la ley que permite la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación: “estamos hablando de las Leliq y la tasa de interés, y no creemos en la vida”.

Y continuó: “Me puse en los zapatos de ellos para contraargumentar, que el cuerpo de la madre y el derecho del cuerpo. Por supuesto que la madre tiene el derecho a su cuerpo, pero es la vida de otro. La madre no tiene 20 dedos de la mano, hay otros 10 dedos que son de otra persona, con un ADN distinto y con derechos iguales al de la madre”, subrayó el legislador electo.

"Con Milei en el Poder Ejecutivo, ahora tenemos que hacer foco en todas las reformas que debemos realizar”, inició y continuó: “Igual, no desatiendo algunos aspectos para tratar, una larga lista como la Ley de Góndolas, la Ley de Alquileres… ¿La de aborto? No sé cuándo se puede tratar, pero me parece que la vida es el derecho primario; que tengamos una ley de aborto me parece la salvajada más espantosa”, expresó durante una entrevista radial.

Contra el Previaje

Uno de los subsidios más utilizados por la clase media también fue cuestionado por el legislador de la LLA: “Lo financiaban con los fondos de ANSES, es una cosa dantesca... ¿Qué hace el Estado dando créditos blandos para el turismo? Hemos llegado a un punto que estamos muy lejos del espíritu constitucional de que el Estado es para proteger los derechos individuales e impartir justicia”.

Alberto “Bertie” Benegas Lynch se refirió a este subsidio como una decisión “electoralistas”. Y amplió: “Nada es gratis, alguien lo paga... Muchas veces te dan el Previaje o el subsidio, y te están afanando el doble con la inflación”.

Protesta social

“No se puede tolerar que usen a la gente como rehén, incluso a sus propios hijos con los cochecitos. Si no tocás partidas sociales, la gente interesada, la vulnerable, no tendría por qué hacer ningún reclamo”, señaló el economista.

En ese sentido, el legislador libertario se refirió a los planes sociales: “Lo que se ve es gente (por los líderes piqueteros) que usa a otra como carne de cañón para proteger sus privilegios”. Y calificó al Congreso como “una runfla de delincuentes, con honrosas excepciones, llena de asesores al punto que algunos tienen hasta 60”.

