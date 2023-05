Ayrton, el niño de 12 años que acompañó a Isaías en un viaje en auto desde Bahía Blanca a General Villegas, desmintió la versión del padre de su amigo y dijo que el leit motiv del hecho fue la violencia doméstica que se vivía en su casa.

El caso de los pequeños que manejaron 450 kilómetros desde la localidad bahiense hasta Santa Fe generó indignación por la corta edad de ambos para manejar pero también por la falla en los controles ruteros que no advirtieron el hecho.

Cuando fueron encontrados, el dueño del auto y padre del conductor aseguró que el chico estaba asustado pero consciente del error que había cometido. “La madre nos dejó hace 6 meses y recién ahora empezó a tener contacto con él. Nosotros siempre la hemos luchado como pudimos, yo laburaba en Villegas, por eso él conocía la ruta. Pero renuncié y me tuve que quedar acá con ellos porque me tocó criarlos solo, a él y sus dos hermanas”, relató el hombre.

Los jóvenes encontrados en la ruta.

Sin embargo, Ayrton rompió el silencio y develó que la razón era otra. "Isaías se quiso ir porque el padrastro lo golpeaba mucho. Defendía más a su hermanita que a él. Lo maltrataba. Entonces quería irse con la mamá", expresó. "La mamá no los abandonó, se fue por la culpa del padrastro. Él me contó todo. El padrastro no lo dejaba irse con la madre", manifestó en diálogo con TN.

El niño habló sobre el viaje y la falta de controles en la ruta

Ayrton también relató cómo fue parte del recorrido que hicieron y que tenía como destino la ciudad de Rosario, donde vive la madre de Isaías. "Íbamos en cuarta o quinta. Para divertirnos cada vez que nos pasaba un auto, lo pasábamos nosotros", recordó.

Además manifestó que no fueron vistos por la policía y que tampoco hubo controles. Por otro lado, dijo que les prestaron plata para cargar nafta y que incluso levantaron a una persona que estaba haciendo dedo en la ruta.

El auto que los niños de 12 años utilizaron para viajar.

Su madre, además, agregó: "Primero pensé que había sido una travesura. Había muchas versiones. Pero yo creo en la de mi hijo. Decidió acompañar a su amigo para salir de al lado del padre e ir con su mamá. Él actuó como amigo". De acuerdo a sus dichos, Isaías quedó a cargo de su madre luego del hecho.

Qué había dicho el padre del niño que se escapó en auto

"Isaías le manifestó a la Policía: 'mi papá me va a matar porque le saqué el auto'. Sabe que se la mandó grande. Es consciente. Por eso está asustado. Entonces ahora quiere ir con la madre. Sabe que se mandó una cagada", fue parte del testimonio que Juan, el padre del niño, le dio a La Brújula 24 por FM 93.1.

También aseguró que el día antes de que ocurriera el hecho, habían estado mirando películas. “El sábado a la mañana se levantó a eso de las 9, agarró el auto y salió. Pasó a buscar a un compañerito, se llevó el auto y 10 mil pesos. No entiendo tampoco cómo una estación de servicio le vendió nafta a un menor. Hablé con el que le cargó, en Don Bosco y el canal, y dice que ellos no pueden hacer nada porque no le corresponde", relató.

De acuerdo a su versión, Isaías le dijo a la hermana que quería ir a ver a una "noviecita", razón por la cual le había recomendado a la policía cortar las rutas.