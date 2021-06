Variante Delta: el Gobierno recuerda que "la cuarentena de los que llegan del exterior es obligatoria"

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, aclaró la situación sobre los casos detectados de la variante Delta: "En abril detectamos 2 casos de la cepa Delta y se aisló a todos. Funcionó el procedimiento que hicimos en Ezeiza", "Luego de los 2 casos que detectamos en abril no hubo más ingresos de casos de la cepa Delta" y "Los casos que detectamos en abril vinieron con PCR negativo y les detectamos acá".



En declaraciones a El Destape Radio, la funcionaria destacó: "Hay casos que vienen con PCR negativo, les da negativo también acá pero luego les aparece a los pocos días. Por eso lo importante es la cuarentena", "Estamos un poco flojos en el control de las cuarentenas en algunas provincias", "Es imposible poner a todas las personas que llegan en hoteles. Llegan 2.000 personas por día" y "La cuarentena de los que llegan del exterior es obligatoria. Son 7 días y luego un PCR".



En ese sentido, Carignano destacó: "En Capital casi no hay control del cumplimiento de la cuarentena", "Capital, Córdoba y Santa Fe son los lugares que más reciben gente del exterior y no están controlando las cuarentenas", “Nada evita la cuarentena, ni siquiera los que están vacunados" y "Desde el 25 de diciembre tenemos cerradas las fronteras terrestres. Nos llueven amparos pero solo cumplimos el DNU para proteger a los argentinos".



Además, aseveró: "Si abrimos las fronteras tenemos 237 pasos fronterizos, tendríamos que poner un laboratorio en cada uno y es imposible", "No vamos a abrir los pasos terrestres", "Está prohibido el ingreso de extranjeros" y "Solo pueden ingresar extranjeros autorizados por Migraciones. Por pedido de empresas o por reunificación familiar. Y tienen que tener PCR y hace cuarentena".

Noticia en desarrollo...