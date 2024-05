Choque de trenes en Palermo: descarriló un tren de la línea San Martín al colisionar con una locomotora

Descarriló un tren de la línea San Martín cerca de la estación Palermo que se dirigía hacia Pilar. Según testigos presenciales, hubo una explosión y pérdida de combustible. El SAME y los bomberos desplegaron un gran operativo en la zona.

La Secretaría de Transporte de la Nación informó que:una formación de la línea San Martín colisionó con una locomotora y un coche furgón vacío, a las 10.31, en el kilómetro 4,900 sobre el viaducto Palermo a la altura de la avenida Alcorta.

Actualmente, personal de la empresa realiza las tareas para evacuar a las personas que se encuentran en la formación, los servicios de emergencia de la Ciudad de Buenos Aires asisten a los pasajeros. El servicio se encuentra interrumpido.

En desarrollo