Pablo Gonzalez

Los bancos extranjeros que otorgaron préstamos a Vicentín SAIC, recurrirán a Columbus Zuma para obtener asesoramiento financiero antes de que comiencen las conversaciones para reestructurar la deuda de la compañía, dijeron algunas personas ligadas a la situación.

La Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo del Banco Mundial, Natixis SA y Rabobank UA son algunos de los bancos que están afinando los detalles, dijeron estas fuentes que pidieron no ser identificadas ya que no se les permite comentar conversaciones privadas. Los bancos y Columbus están discutiendo las condiciones finales y el contrato podría firmarse este viernes, dijeron.

Los funcionarios de los bancos declinaron hacer comentarios, al igual que Columbus, un banco de inversión fundado en 2004 por ex empleados de Citigroup Inc. en Argentina y Uruguay y que recientemente se fusionó con Zuma Advisors. Vicentín no ha presentado ninguna solicitud formal para proteger sus activos y buscará reestructurar sus obligaciones de aproximadamente US$1.000 millones sin involucrar a los tribunales, dijo una persona cercana a la compañía.

La CFI, Natixis y Rabobank se desempeñaron en 2018 como organizadores principales de un paquete de financiamiento previo a la exportación a largo plazo de US$295 millones para Vicentín, una empresa centenaria que actualmente es el mayor exportador de harina y aceite de soja del país. El mes pasado, Vicentín se atrasó en los pagos a los agricultores y proveedores en medio de una crisis económica en el país dependiente de la agricultura que provocó la caída de la moneda y redujo la inversión empresarial.

ING Groep NV, Crédit Agricole SA, ABN Amro Bank NV, el banco de desarrollo holandés FMO, Banco Itaú BBA, Cordiant Capital y dos fondos operados por Federated Investors Inc. se encontraban entre los compradores iniciales de la línea de crédito para Vicentín, según un comunicado emitido en ese momento por la CFI. La transacción estaba compuesta por dos tramos de hasta seis y siete años, un vencimiento relativamente largo para un servicio de financiamiento previo a la exportación.

La firma agrícola contrató a Roberto Helbling, exjefe de la unidad argentina de Barclays Plc, como asesor financiero para reestructurar su deuda. La compañía también contactó a la firma Estudio Alegría, Buey Fernández, Fissore y Montemerlo como asesor legal, junto con DLA Piper.

El grupo de bancos extranjeros está operando independientemente de otro comité de prestamistas locales liderado por el Banco de la Nación Argentina y tiene alrededor de US$350 millones en obligaciones.

El Banco Nación despejó dudas y dijo que "seguirá dando créditos".

El Banco Nación, adelantó que “se tomarán otras medidas” si no recibe una “oferta de pago” de Vicentín, En una entrevista radial, Claudio Lozano uno de sus directores dijo que “el default de Vicentín es fraudulento”.

"Banco Nación lleva a cabo una investigación interna para determinar quién fue responsable de otorgar un préstamo no garantizado a la compañía. El banco buscará el reembolso total ya que la compañía tiene activos", Claudio Lozano.

La oficina de prensa de Vicentín dijo que la compañía ha mantenido una relación con Banco Nación durante 50 años y que a menudo obtuvo líneas de crédito equivalentes a aproximadamente el 5% de las ventas. Agregó que alrededor del 70% de la deuda de la compañía está en manos de bancos privados.