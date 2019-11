Bloomberg se postula por ‘mayor riesgo’ de victoria de Trump

Mark Niquette

Michael Bloomberg, exalcalde de Nueva York, dijo el lunes que había cambiado de opinión y decidía ingresar tarde a la carrera presidencial demócrata 2020 por temor a que el grupo actual de candidatos pierda ante Donald Trump.

“Creo que ahora existe un mayor riesgo que antes de que Donald Trump sea reelegido, y al final, me miré en el espejo y dije: ‘Simplemente no podemos permitir que esto suceda’”, comentó Bloomberg a periodistas en Norfolk, Virginia, en su primera parada de campaña después de anunciar su candidatura el domingo. Bloomberg dijo en marzo que no buscaría la presidencia en 2020, y también decidió no presentarse en 2016.

Bloomberg también defendió su decisión de financiar su campaña sin buscar donantes externos, a pesar de críticas de otros demócratas de que el multimillonario empresario está tratando de “comprar” la presidencia. Ya ha gastado cantidades récord en anuncios en estados clave.

“Durante años, he usado mis recursos para las cosas que me importan. Tuve la suerte de construir una empresa exitosa” mientras trabajaba en la promulgación de leyes más estrictas de control de armas, en detener el cambio climático y en ayudar a demócratas a ser elegidos, dijo Bloomberg.

También indicó que presentaría planes durante la campaña sobre temas que incluyen el “aumento de impuestos a personas ricas como yo”.

Bloomberg es el fundador y propietario mayoritario de Bloomberg LP, la empresa matriz de Bloomberg News.

Bloomberg eligió a Norfolk como su primera parada de campaña para resaltar sus esfuerzos de oposición a la violencia armada y el apoyo en la elección de demócratas. El estado tenía una mayoría republicana limitada en la legislatura estatal hasta las elecciones de 2019, cuando los demócratas tomaron el control completo por primera vez en más de dos décadas —con la ayuda de Bloomberg, que respaldó a 15 candidatos legislativos que apoyaban la mitigación del cambio climático y la prevención de la violencia armada.

Virginia Beach, en Virginia, fue víctima de un tiroteo masivo el 31 de mayo donde 12 personas murieron. Bloomberg citó esa “masacre” como otra razón para visitar el estado. Bloomberg es el fundador de “Everytown for Gun Safety”.

Virginia también es uno de los estados que celebra primarias demócratas el 3 de marzo. Debido a su entrada tardía en la carrera, Bloomberg no planea competir en las primarias iniciales y los comités electorales en febrero. En cambio, se enfocará en los estados que votan más adelante, una estrategia que ningún candidato presidencial reciente ha llevado a cabo con éxito.

Bloomberg ha prometido autofinanciar completamente su campaña y trabajar por US$1 al año si es elegido. Ya ha programado gastar al menos US$34 millones —un récord— en un bombardeo publicitario inicial en televisión en todo el país esta semana, así como otros montos que incluyen US$100 millones en anuncios de emisión digital dirigidos a Trump en Arizona, Michigan, Pensilvania y Wisconsin.

Esto provocó una nueva ola de críticas el lunes, desde Elizabeth Warren quien dijo en Iowa que Bloomberg apostaba a que solo necesitaría “bolsas y bolsas de dinero” para ganar.

“Su opinión es que no necesita personas que toquen puertas. No necesita salir a hacer campaña. No necesita voluntarios. Si uno sale y toca 1.000 puertas, gastará otros US$37 millones para inundar los medios y así es como planea comprar una nominación en el partido demócrata. Creo que eso está fundamentalmente mal”, dijo.

Al no aceptar donaciones, esto significa que Bloomberg no podrá participar en debates, según las reglas actuales del Comité Nacional Demócrata. Bloomberg dijo que participará si las reglas cambian y se vuelve elegible, pero de lo contrario planea “hablar directamente con el público”.

Norfolk es hogar de la base naval más grande del mundo y la sede norteamericana de la OTAN. Bloomberg criticó el rol de Trump en la renuncia del secretario de la Marina de Estados Unidos, Richard Spencer, el domingo por el caso de un SEAL acusado de crímenes de guerra en Irak que enfureció a Trump.

“Tenemos un presidente, un comandante en jefe, que no respeta el Estado de derecho y no se preocupa de manera alguna por la ética o el honor, o por los valores que realmente hacen grande a EE.UU.”, dijo Bloomberg, haciendo eco de los sentimientos expresados por los otros candidatos demócratas 2020. “Lo que está en juego no podría ser mayor: debemos ganar estas elecciones”.

Cuando se le preguntó sobre la investigación de juicio político que se lleva a cabo en la Cámara de Representantes contra Trump, Bloomberg dijo que si bien cree que los votantes tienen voz y voto, él votaría a favor de la destitución si fuera congresista.

Bloomberg centró sus comentarios el lunes casi por completo en Trump, diciendo que sabe cómo derrotarlo y convertir a las áreas republicanas en demócratas.

Bloomberg también gastó más de US$100 millones en 2018 para ayudar a los demócratas a tomar el control de la Cámara de Representantes, creando benevolencia en el partido mientras consideraba su candidatura para la presidencia en 2020.