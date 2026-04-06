Buques con GNL de Catar dan media vuelta y evitan cruzar el estrecho de Ormuz

Dos buques que transportaban gas natural licuado (GNL) desde Catar parecen haber desistido de salir del golfo Pérsico a través del estrecho de Ormuz, retrasando lo que habrían sido las primeras exportaciones a compradores fuera de la región desde que comenzó la guerra.

El Al Daayen y el Rasheeda, que cargaron GNL en la planta de exportación de Catar a finales de febrero, dieron media vuelta y se alejaron del estrecho tras haberse dirigido previamente hacia el este, hacia la vía marítima cercana a Omán, según datos de seguimiento de buques recopilados por Bloomberg.

Según los datos, el Al Daayen sigue teniendo como próximo destino China, el mayor comprador de GNL de Catar. Sin embargo, los destinos no son definitivos y los buques pueden cambiar su puerto de escala en cualquier momento. Hasta la fecha, ningún buque cargado de GNL ha pasado por el estrecho de Ormuz desde que Estados Unidos e Israel iniciaron los ataques contra Irán a finales de febrero.

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El cierre efectivo de esta vía marítima clave, cercana a Irán y la península arábiga, ha interrumpido el flujo de energía hacia los mercados mundiales, afectando aproximadamente a una quinta parte del suministro mundial de GNL. Otro buque cisterna, que aparentemente no iba cargado, atravesó el estrecho durante el fin de semana.

Según datos de seguimiento de buques recopilados por Kpler, Catar ha entregado dos cargamentos de GNL a Kuwait en las últimas semanas. Es probable que estos suministros se cargaran desde los tanques de almacenamiento de Catar y no requieran el paso por el estrecho de Ormuz.

El seguimiento de los movimientos de los buques en el golfo Pérsico puede resultar impreciso debido a la posibilidad de interferencias electrónicas con las señales de los barcos, y a la desactivación intencionada de los transpondedores por parte de los prácticos que navegan por zonas de riesgo.

Según la base de datos de buques Equasis, Seapeak gestiona el Al Daayen y Nakilat es propietaria del Rasheeda. Ninguna de las dos compañías respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Cargamentos por Ormuz

El tránsito por Ormuz sería un estímulo para Catar, que suministró casi una quinta parte de todo el GNL el año pasado, incluso con la planta de exportación de Ras Laffan cerrada durante más de un mes debido a los ataques iraníes. Esto permitiría a Catar enviar más cargamentos que ya están listos y a la espera en el golfo Pérsico, o descargar combustible almacenado.

QatarEnergy, que opera Ras Laffan, la planta de exportación de GNL más grande del mundo, no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

Irán obstruyó el tránsito por el estrecho desde que comenzaron los ataques estadounidenses e israelíes, permitiendo el paso a sus propios buques o a aquellos que ha autorizado. Hasta ahora, no se tiene constancia de que ningún buque energético vinculado a Catar haya atravesado el estrecho. En los últimos días, Teherán parece haber permitido el paso de buques asociados con países considerados cercanos a EE.UU., incluidos Francia y Japón.



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