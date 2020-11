Caída de Bitcoin sacude el boom de las criptomonedas

Eric Lam

Bitcoin y otras monedas digitales se desplomaron el jueves, una caída que probablemente avive la especulación sobre la durabilidad del auge de las criptomonedas. Bitcoin llegó a caer un 8,7%, el mayor retroceso desde principios de agosto, mientras que monedas digitales como Ether también se depreciaron. El Bloomberg Galaxy Crypto Index llegó a caer más del 6% en cierto punto.

“Hay un exceso masivo de compra de condiciones y se dirigen a una corrección”, dijo Vijay Ayyar, responsable de desarrollo empresarial en la criptobolsa Luno, de Singapur. “Así que no creo que sea inusual, francamente”.

Incluso con el retroceso, Bitcoin ha ganado más de un 100% este año y hasta hace poco se acercaba al récord de US$19.511, establecido en 2017. Los adeptos a las criptomonedas señalan las compras de inversores minoristas, de instituciones e incluso multimillonarios, así como la búsqueda de cobertura contra la debilidad del dólar por la pandemia, como razones por las que el auge puede durar.

Bitcoines por valor de US$1.000 millones están en movimiento

Los escépticos argumentan que la famosa volatilidad de la criptomoneda presagia una repetición de lo que sucedió hace tres años, cuando una burbuja estalló de forma espectacular. Algunos ven señales de que los inversores minoristas se están concentrando para aprovechar el impulso y obtener ganancias rápidas.

La preocupación por la posibilidad de reglas de criptomonedas estadounidenses más estrictas, así como la toma de ganancias, ayudan a explicar la caída de precios del jueves en la mayoría de los principales activos digitales, dijo Ryan Rabaglia, jefe global de operaciones en la correduría OSL, de Hong Kong.

“Tampoco es inusual ver un retroceso a corto plazo después de períodos de avances significativos y acelerados a medida que los operadores buscan llevarse ganancias, antes de volver a asentarse cuando la volatilidad disminuye”, dijo. “Una vez que el polvo se haya asentado, volveremos a lo de siempre, con todos los indicadores alcistas a medio y largo plazo ahí”.

Las monedas digitales podrían servir para saltar el cepo del dólar

Los defensores de los activos digitales dicen que la atención actual en las criptomonedas frente a hace tres años es diferente, debido al creciente interés institucional, por ejemplo, de empresas como Fidelity Investments y JPMorgan Chase & Co.

Esta semana, Van Eck Associates Corp. ha lanzado una nota de Bitcoin negociada en bolsa en Deutsche Boerse Xetra. En octubre, PayPal Holdings Inc. dijo que permitiría a sus clientes acceder a las criptomonedas. También hay ruido en torno a Ethereum, la cadena de bloques más utilizada del mundo, que va a someterse a una actualización de red que le permitiría procesar un número similar de transacciones a Mastercard Inc. y Visa Inc. El cambio al nuevo sistema podría frenar la oferta de Ether, cuyo precio se ha cuadruplicado en lo que va de año.

Ayyar, de Luno, dijo que espera que Bitcoin se estabilice y alcance máximos históricos. Pero ello estaría seguido de una caída mayor en la criptomoneda, señaló.