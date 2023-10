Codelco se encuentra en negociaciones para adquirir la empresa australiana Lithium Power

Codelco, el mayor productor de cobre del mundo, se acerca a un acuerdo para comprar Lithium Power International Ltd. que podría valorar a la empresa que cotiza en Sídney en casi 315 millones de dólares australianos (US$202 millones), según personas familiarizadas con el asunto.

La cuprífera estatal chilena está en conversaciones avanzadas para comprar Lithium Power en aproximadamente 50 centavos australianos por acción, lo que representa una prima del 43% sobre su precio de cierre del miércoles, dijeron las personas. Las empresas están trabajando para cerrar un acuerdo, señalaron.

El anuncio podría realizarse la próxima semana, indicó una de ellas, que pidió no ser identificada debido a que la información es de carácter privado. Según las personas, las negociaciones aún podrían retrasarse o incluso fracasar.

Un representante de Codelco declinó hacer comentarios, mientras que un representante de Lithium Power no respondió a las solicitudes de comentarios.

Lithium Power tiene proyectos en Chile y Australia, según su sitio web. Se estima que su proyecto Maricunga, ubicado dentro del llamado triángulo del litio, en el norte de Chile, contiene alrededor de 1,9 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente. Los proyectos de la empresa en Australia occidental aún se encuentran en etapa de exploración.

Las acciones de Lithium Power han caído alrededor de un 20% este año, lo que le otorga un valor de mercado de alrededor de US$141 millones.

La adquisición de la minera australiana, con su activo chileno, reforzaría la posición de la empresa estatal en la industria del litio del país. Chile ha otorgado a Codelco un papel clave en un nuevo modelo público-privado para el sector, en virtud del cual el Estado tendrá una participación mayoritaria en áreas consideradas de importancia nacional. El vicepresidente de Administración y Finanzas de Codelco se trasladará a un nuevo cargo con responsabilidad sobre el litio, dijo este mes el presidente del directorio de la empresa en una entrevista, un día después de que la compañía anunciara abruptamente la renuncia del vicepresidente de Administración y Finanzas.

Codelco ha tenido dificultades con contratiempos en minas de cobre y retrasos en proyectos mientras su carga de deuda se ha ido acumulando. Este mes, Moody’s Investors Service rebajó su calificación crediticia de grado de inversión en un nivel y le asignó una perspectiva negativa.

La caída de la producción de Codelco ha desencadenado una batalla a tres bandas por el título de la mayor minera de cobre del mundo. El año pasado, Freeport McMoRan Inc. le arrebató brevemente el primer lugar a Codelco, y BHP Group Ltd. también disputa el puesto después de comprar la australiana OZ Minerals Ltd.