CPI investigará acusaciones palestinas de crímenes de guerra

Gwen Ackerman

La fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que abriría una investigación sobre las reclamaciones palestinas de que Israel había cometido crímenes de guerra en Cisjordania, Jerusalén Este y la Franja de Gaza.

“Estoy convencida de que hay una base razonable para proceder con una investigación sobre la situación en Palestina”, dijo la fiscal Fatou Bensouda el viernes en un comunicado enviado por correo electrónico. “En resumen, estoy convencida de que se han cometido o se cometen crímenes de guerra en Cisjordania, incluidas Jerusalén Este y la Franja de Gaza”.

Israel, que dice que la CPI no tiene jurisdicción para examinar las reclamaciones palestinas dado que no son ciudadanos de un estado soberano y que Israel no se ha inscrito para ser miembro de la CPI, criticó el hallazgo. “Este es un día negro para la verdad y la justicia”, dijo el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, en una declaración escrita.

Los palestinos acogieron con beneplácito la decisión.

Bensouda ha dicho durante enfrentamientos pasados entre Israel y los palestinos que la violencia contra los civiles puede constituir crímenes de guerra. La CPI abrió un examen preliminar de la situación palestina en 2015 a solicitud de los palestinos.

“La decisión de la fiscal de la CPI ha convertido a la CPI en una herramienta política para deslegitimar al Estado de Israel”, dijo Netanyahu en el comunicado. “No vamos a estar en silencio. No inclinaremos la cabeza ante este ultraje.

Saeb Erekat, el principal negociador palestino con Israel, calificó la decisión de la CPI como “un paso positivo y alentador” que acerca a los palestinos a “poner fin a la impunidad de los autores de estos crímenes”.

Israel capturó Cisjordania, Jerusalén Este y Gaza durante la guerra de Oriente Medio de 1967. Sacó a soldados y colonos de Gaza en 2005, pero aún controla las fronteras. Los palestinos tienen un autogobierno limitado en Cisjordania, mientras que Israel ha mantenido el control general de la seguridad. Israel anexó Jerusalén Este en una medida que no ha sido ampliamente reconocida internacionalmente.