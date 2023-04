Un fiscal suizo investiga el acuerdo por la adquisición del Credit Suisse

El principal fiscal de Suiza abrió una investigación para recopilar información sobre posibles delitos que puedan haberse cometido en torno a la adquisición de Credit Suisse Group AG por parte de UBS Group AG, mientras comienza a tomar forma la combinación de emergencia de los dos bancos más grandes de la nación.

El acuerdo firmado el mes pasado podría reducir la fuerza laboral total hasta en un 30%, con hasta 11.000 despidos en Suiza y otros 25.000 en todo el mundo, informó el domingo el periódico suizo SonntagsZeitung, citando a un alto directivo no identificado de UBS. Ejecutivos del banco suizo dijeron la semana pasada que intentan dar claridad sobre los recortes de empleos lo antes posible, pero que era demasiado pronto para entregar cifras concretas.

Credit Suisse despedirá a 9.000 trabajadores tras ser adquirido por el UBS

Un portavoz de UBS declinó hacer comentarios sobre el informe.

La Fiscalía General de Suiza dijo el domingo que estaba trabajando para recabar información sobre “numerosos aspectos” relacionados con la adquisición, sin entregar detalles sobre qué estaba buscando. El máximo fiscal federal ordenó a las autoridades nacionales y regionales que investiguen, según un comunicado.

Años de escándalos en Credit Suisse alimentaron un colapso acelerado de la confianza en Credit Suisse el mes pasado que culminó en la adquisición por parte de su antiguo rival, por US$3.300 millones, con la mediación del Gobierno. UBS estima que la reducción de la fuerza laboral podría generar un ahorro de unos US$6.000 millones.

“En vista de la importancia de los acontecimientos”, el máximo fiscal federal “tiene la intención de cumplir de forma proactiva su mandato y responsabilidad de contribuir a un centro financiero suizo limpio y ha establecido un sistema de supervisión con el fin de tomar medidas inmediatas en caso de cualquier circunstancia que entre dentro de su jurisdicción”, dijo la oficina.

El fiscal general ordenó a las autoridades nacionales y regionales “investigar y recopilar información” para “analizar e identificar posibles delitos”, según el comunicado. El periódico suizo NZZ am Sonntag había especulado anteriormente con la posibilidad de que la investigación se centrara en quién pasó información sobre la adquisición antes de que se completara.

Retención de talento

En cuanto a los recortes de puestos de trabajo, UBS ha dicho que aclarará la situación tan pronto como sea posible. Aunque estaba claro que se avecinaban despidos importantes, el banco considera que la retención del talento es una parte significativa del riesgo de ejecución de la adquisición.

Firmas como Deutsche Bank AG, Citigroup Inc. y JPMorgan Chase & Co. se están preparando para contratar a algunos de los banqueros de inversión y gestores de patrimonio que probablemente serán despedidos. Los cazatalentos ya se han visto invadidos por banqueros de Credit Suisse en busca de nuevos puestos de trabajo, según declararon a Bloomberg el mes pasado personas de más de una docena de empresas.

Impacto limitado

El Gobierno recurrió a la ley de emergencia para impulsar el acuerdo sin tener que solicitar la aprobación de los accionistas. Así que, aunque se espera que las juntas generales anuales de las dos entidades crediticias, que se celebran esta semana, sean un desahogo para los molestos inversionistas, por lo demás tienen pocas oportunidades de influir en el acuerdo.

Los asesores de los accionistas han recomendado a los inversionistas que voten en contra de despedir a los altos ejecutivos del banco, una medida que potencialmente deja a los socios expuestos a demandas legales. El principal accionista, Norgest Bank Investment Management, el fondo soberano de Noruega, anunció que votará en contra de la reelección de varios directores de Credit Suisse, incluido el presidente, Axel Lehmann.

Por otra parte, el Financial Times informó el sábado que UBS tiene una lista de cuatro consultores de gestión para asesorar sobre la integración de Credit Suisse. El banco pronto decidirá entre Bain & Company, Boston Consulting Group Inc., McKinsey & Co Inc. y Oliver Wyman Inc., informó el periódico, citando a personas familiarizadas con el proceso que no fueron identificadas.

Se espera que sea uno de los contratos más lucrativos en años para brindar asesoramiento de servicios financieros, debido al complejo proceso que durará años necesario para fusionar los bancos, según el informe.

UBS, Bain, BCG, McKinsey y Oliver Wyman no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios fuera del horario de oficina.