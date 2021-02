Exxon presionada por un inversionista para lograr cero emisiones contaminantes en 2050

Exxon Mobil Corp. ya mejoró sus planes climáticos, solo tres meses después de la campaña de un inversionista activista para forzar el cambio dentro de la compañía. Ahora el grupo, Engine No. 1, está presionando al gigante petrolero para que establezca un nuevo objetivo: cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.

Engine No. 1 publicó una carta el lunes reiterando su llamado para que Exxon renueve su junta directiva con la inclusión de cuatro nuevos miembros que tienen la experiencia necesaria para dirigir a la compañía hacia la neutralidad climática. Este es un objetivo que ya adoptaron grandes productores de petróleo europeos como BP Plc, Royal Dutch Shell Plc y Total SA. Exxon y la estadounidense Chevron Corp. se han resistido.

Joe Biden, presidente de EE.UU., se comprometió a intensificar la presión a las petroleras.

“Este no es solo un problema climático, sino un problema fundamental para los inversionistas, no es diferente a la asignación de capital o la compensación de la administración, dado el inmenso riesgo para el modelo de negocio actual de Exxon Mobil en un mundo que cambia rápidamente”, escribió Engine No. 1, con sede en San Francisco, en una carta enviada a la compañía. El grupo está respaldado por el Sistema de Jubilación de Maestros del Estado de California, el segundo fondo de pensiones más grande de Estados Unidos y propietario de más de US$400 millones en acciones de Exxon. Exxon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Campaña

Esta es la más reciente salva en la campaña de Engine No. 1 contra Exxon, que comenzó en diciembre. A diferencia de esfuerzos anteriores de accionistas sobre el clima que se centraron en lograr que la compañía divulgara datos ambientales o fuera más ambiciosa sobre la reducción de emisiones, Engine No. 1 ahora insiste en que el cambio solo ocurrirá si la junta incluye a líderes con experiencia en la transición energética. Exxon actualmente no produce prácticamente energía renovable y, como informó Bloomberg Green el año pasado, la compañía había hecho planes de largo rango para expandir la producción de combustibles fósiles y por ende aumentar la producción de gases de efecto invernadero.

Hasta hace poco, aparte del presidente y director ejecutivo, Darren Woods, ninguno de los miembros de la junta tenía experiencia siquiera en la industria petrolera. El 2 de febrero, Exxon agregó a Wan Zulkiflee, exdirector de Malasia Petroliam Nasional Bhd.

Petrobras pierde US$18.000 millones por el cambio de su director ejecutivo

Desde la carta inicial de Engine No. 1, Exxon ha establecido un nuevo objetivo para reducir las emisiones, reveló por primera vez la magnitud de las emisiones de clientes que queman combustibles fósiles y se comprometió a invertir US$3.000 millones en captura de carbono y otras tecnologías. En una señal de que el impulso activista podría generar resultados adicionales, Exxon está considerando este mes a Jeff Ubben, un inversionista con mentalidad climática, como nuevo miembro de la junta.

Las grandes petroleras, como la Royal Dutch Shell, tienden a la neutralidad climática.

Engine No. 1 posee menos de US$50 millones en acciones de Exxon, al 31 de diciembre. Con el apoyo de Calstrs, la iniciativa activista representa aproximadamente 0,2% de la participación pública de Exxon. Pero el gigante petrolero se ha mostrado recientemente receptivo a las demandas de los inversionistas. Los accionistas de Exxon con billones de dólares en activos totales, como BlackRock Inc., Legal & General Group Plc y UBS AG, se han unido al llamado general para que las corporaciones proporcionen revelaciones climáticas más sólidas.

Compromiso

Las medidas de Exxon han coincidido con la elección del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien prometió intensificar las regulaciones para las compañías petroleras y se comprometió a encaminar al país hacia cero emisiones netas para 2050. Esto significa que nueve de las 10 economías más grandes del mundo han aceptado un objetivo para lograr la neutralidad climática. Los cambios en Exxon se derivan de una serie de informes de investigación del año pasado de Bloomberg Green donde se puso en evidencia emisiones previamente no reveladas de Exxon y el estancamiento del desarrollo de un importante proyecto de captura de carbono.

Engine No. 1 considera que las respuestas de Exxon hasta ahora son insuficientes.

Si bien el planeta podría beneficiarse de que Exxon revise su estrategia climática, Engine No. 1 sigue la tradición activista-inversionista de enmarcar sus demandas en torno a la protección del valor para los accionistas. “Creemos que mejorar el futuro a largo plazo de la compañía requiere una ruptura limpia con el pasado”, dice la carta.