Investigan a grandes bancos de México por manipulación de bonos

Michael O'Boyle

La agencia antimonopolio de México dijo el lunes que había encontrado evidencia de colusión para manipular los precios de bonos mexicanos como parte de una investigación que examinó 10 años, y los medios locales informaron que siete bancos globales habían sido notificados en el caso.

Las unidades mexicanas de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, Citigroup Inc., Banco Santander SA, Bank of America Corporation, Barclays Plc, Deutsche Bank AG y JPMorgan Chase & Co. fueron notificadas de posibles violaciones de las leyes antimonopolio de México, informó el columnista Darío Celis el lunes en El Financiero.

Bloomberg reportó la semana pasada que siete instituciones financieras habían sido notificadas en el caso.

Luego de una investigación de casi tres años, la agencia antimonopolio Cofece dijo en un comunicado que había notificado a “diversos agentes económicos” sobre su probable responsabilidad de actuar en concierto para manipular los precios de los bonos mexicanos. Los notificados podrán defenderse y el pleno de Cofece decidirá en última instancia si impondrá multas que podrían alcanzar hasta 10% de los ingresos anuales mexicanos de una empresa.

Banco Santander México dijo en un comunicado que presentaría evidencia de que no violó la ley de competencia. “Santander México considera que en todo momento ha cumplido con la legislación aplicable”, dijo el banco.

Representantes de la unidad de Citigroup, Citibanamex, Bank of America, Barclays, Deutsche Bank y JPMorgan declinaron hacer comentarios. Representantes de la unidad local de BBVA no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.

Cofece inició su investigación de bancos a fines de 2016 y buscaba patrones de comportamiento similar al de un cartel que, en otros mercados, costó a bancos multas de miles de millones de dólares.

Sergio López, jefe de la unidad de investigación de Cofece, dijo en una entrevista telefónica que la ley prohíbe a la agencia hacer comentarios sobre los detalles del caso, como por ejemplo, qué bancos habrían participado. Sin embargo, confirmó que la agencia había encontrado evidencia de posible conducta ilegal por parte de varias instituciones financieras, así como un número no especificado de personas.

López dijo que los investigadores habían encontrado evidencia de que las compañías habían conspirado para manipular los precios de los bonos. Dijo que también encontraron evidencia de que las compañías negociaron entre sí para retener inventarios de bonos del mercado y así beneficiarse mutuamente.

La investigación examinó la conducta desde finales de octubre de 2006 hasta finales de octubre de 2016, dijo López. Las notificaciones se basaron en evidencia obtenida de redadas en compañías, registros proporcionados por las compañías y testimonios de individuos, agregó López. Cofece tiene disposiciones de protección de denunciantes que permiten a las empresas y a las personas reducir las sanciones por cooperar con la agencia. Dijo que los investigadores habían encontrado evidencia de posibles delitos en varios períodos diferentes durante el lapso de 10 años que se investigó.

En noviembre pasado, la CNBV multó a seis bancos globales, dos corredoras y un grupo de operadores por un total aproximado de 17,6 millones de pesos (US$900.000) por violar la ley de valores sobre la manipulación de volumen, según la base de datos del regulador. CNBV inició su investigación después de que Cofece anunció en abril de 2017 que había comenzado una investigación a finales de 2016. Santander México dijo que no había sido multado en ese caso.

A fines del mes pasado, un juez de distrito de EE.UU. desechó una demanda por parte de los fondos de pensiones contra diez bancos mundiales por supuestamente manipular el mercado de bonos mexicano. Esa demanda citaba la investigación de Cofece como la base del caso de fondos de pensiones contra bancos.