Jack Ma surge en cuarentena con estrategia de banca abierta

Lulu Chen

Ant Financial Services Group, del multimillonario Jack Ma, evidenció un aumento en el sector bancario chino, que acudió a su tecnología digital para mantener el flujo luego de que el brote de coronavirus obligara el cierre de sucursales en la nación más poblada del mundo.

La cantidad de clientes que pagan Ant para ayudarles a crear aplicaciones móviles y proporcionar potencia de computación en la nube aumentó en 175% en los dos meses hasta abril, y ahora está trabajando con más de 200 prestamistas, según la compañía. Las consultas para colaborar con el gigante tecnológico aumentaron en 400% durante el período.

Ant entró en territorio bancario como un disruptor, sonando campanas de alarma para muchos de los 4.500 prestamistas del país. No obstante, hace aproximadamente dos años, también amplió su estrategia para vender servicios a los bancos. Si bien había tenido una respuesta débil, el brote de COVID-19 ahora impulsa a Ant, al menos entre los prestamistas regionales más pequeños de la nación.

Para Ant, el impulso de la banca abierta es crucial. Además de vender tecnología a bancos, incluye una plataforma de préstamos al consumidor y también respalda MYbank, un prestamista en línea que se ha embarcado en una ola de préstamos de 2 billones de yuanes (US$280.000 millones) este año. Ant está a punto de generar 65% de sus ingresos a partir de estos servicios para 2021, frente a 35% en 2017, según una persona familiarizada con el asunto.

El brote del virus fue un impacto para los asediados bancos más pequeños de China, que ya tenían problemas de crecientes pérdidas crediticias en los últimos años. Al 4 de mayo de este año, se han cerrado permanentemente más de 800 sucursales bancarias, según el regulador bancario de China.

Ant Financial también ha conectado con bancos más grandes. Convenció a Industrial & Commercial Bank of China Ltd., el prestamista más grande de China, de trabajar juntos en el desarrollo de servicios de tecnología financiera en diciembre.

Se espera que Alibaba, que posee una participación de 33% en Ant Financial, reporte ganancias la próxima semana.