Parece ser el momento equivocado para dejar de fumar: A. Felsted

Andrea Felsted

El personaje de Lloyd Bridges en la comedia de desastres "Y, ¿dónde está el piloto?" lo captó bastante bien cuando dijo: "Parece que elegí la semana equivocada para dejar de fumar". Es un sentimiento compartido por personas en cuarentena en todo el mundo. Si bien la demanda de casi todo lo que no sea comida y papel higiénico ha disminuido, los cigarrillos se mantienen.

En un entorno en el que las empresas descartan su orientación de ganancias hacia la izquierda, derecha y centro, Imperial Brands Plc, fabricante de los cigarrillos Kool y Gauloises, dijo el martes que hasta ahora el virus no había tenido un impacto sustancial en el rendimiento y que el negocio se mantuvo acorde a las expectativas. La situación se repitió hace dos semanas de British American Tobacco Plc. Las acciones en Imperial se elevaron hasta un 15%.

En la crisis del consumidor provocada por el coronavirus, las grandes tabacaleras sin duda están a la altura de su reputación defensiva.

Después de todo, si las personas son adictas a la nicotina, seguirán necesitando su solución. Y el mundo pandémico en el que vivimos ofrece incentivos para encender cigarrillos con mayor frecuencia: la ansiedad inducida por titulares cada vez más sombríos; el hecho de que las tiendas locales que venden cigarrillos sigan abiertas; y la facilidad con la que puede tomar un descanso con un cigarrillo cuando trabaja desde casa en lugar de tener que salir de la oficina.

Pero estas no son buenas noticias para la industria.

Imperial, que también produce el tabaco Golden Virginia, dijo que sus fábricas estaban produciendo reservas de contingencia, y su negocio de distribución Logista, que presta servicios a Italia, Francia y España, estaba haciendo lo mismo para garantizar que los suministros pudieran llegar a los minoristas. También es posible que, al igual que con el arroz y la pasta, los consumidores estén acumulando cigarrillos en caso de que se tomen medidas de aislamiento aún más estrictas en el futuro. Por lo tanto, es posible que se haya impulsado cierta demanda, lo que significa que este aumento podría no ser sostenido a largo plazo.

Lo que es más preocupante es un reciente enfoque en que el COVID-19 representa un mayor riesgo para los fumadores y si eso puede alentar a más personas a dejar de fumar cuando la crisis haya pasado. Los informes de que el estado de Nueva York estaba en conversaciones sobre la posibilidad de prohibir los cigarrillos aparecieron en los titulares, pero Bloomberg News informó el lunes que la consideración de una prohibición era "100% falsa".

No obstante, un enfoque renovado en la salud personal, especialmente en lo referente a los pulmones de todos, probablemente perjudicaría las ventas de cigarrillos en el futuro. Estos son todos los desafíos con los que las compañías tabacaleras tendrán que lidiar mientras compiten para encontrar qué producto alternativo impulsará el crecimiento cuando el mundo abandone su hábito de fumar. La industria ya estaba trabajando para responder preguntas sobre los riesgos para la salud relacionados con el vapeo, que el año pasado se relacionó con una serie de casos de enfermedades respiratorias. Grupos como BAT, Altria Group Inc. y Philip Morris International Inc. han invertido miles de millones de dólares en cigarrillos electrónicos y dispositivos que calientan el tabaco en lugar de quemarlo. Altria adquirió una participación del 35% en el líder de vapeo Juul Labs Inc., que ahora ha amortizado.

Sin embargo, en este momento, con la perspectiva de que las condiciones económicas se deterioren, la capacidad de recuperación del tabaco ante la recesión debería salir a la luz, especialmente debido a que los cigarrillos tradicionales siguen siendo el producto más rentable de la industria. Los fumadores pueden cambiar un producto por otro de menor valor si escasea el dinero o podrían preferir enrollar sus propios cigarrillos. Sin embargo, Duncan Fox, analista de Bloomberg Intelligence, dice que incluso entonces el tabaco puro tiene márgenes más altos.

Entonces, desde una posición de hace unos meses, donde las ventas de vapeo estaban bajo presión, pero había preocupaciones sobre una caída acelerada en fumar cigarrillos tradicionales también, el negocio principal de las grandes tabacaleras ahora parece estar en una posición más segura. Esto es malo para la salud pública y para los fondos que eligen no invertir en cigarrillos. Pero al menos puede ayudar a preservar las ganancias de la industria y los grandes pagos de dividendos para los inversionistas, cuando muchas otras compañías sufren por hacerlo.