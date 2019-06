Reguladores antimonopolio de Brasil sugieren absolver a Google en tres casos

Mario Sergio Lima

Fiscales federales junto a la unidad de investigación anticompetitiva del regulador antimonopolio de Brasil recomendaron que Google de Alphabet Inc. sea absuelto de irregularidades en tres casos por separado que se emitirán el miércoles.

Según documentos obtenidos por Bloomberg, los funcionarios no encontraron evidencia de prácticas anticompetitivas en los servicios de comparación de precios de Google o en sus productos publicitarios. La unidad responsable de las investigaciones en el regulador antimonopolio no presentó pruebas de delitos cometidos por la empresa. En todos los casos, la recomendación fue no tomar medidas contra el gigante tecnológico.

La decisión de Brasil llega en un momento en que políticos y burócratas en Europa y Estados Unidos parecen haber tomado un enfoque opuesto, cada vez más crítico con las empresas tecnológicas como Google y su creciente poder.

El regulador antimonopolio de Brasil se reunirá el miércoles para resolver los casos. La recomendación de exculpar a la compañía de ninguna manera garantiza que la junta de seis miembros vote en consecuencia, aunque en el pasado las decisiones de la junta han coincidido frecuentemente con los hallazgos de este tipo de investigaciones.

La recomendación es una buena noticia para Google en un momento en que muchos gobiernos del mundo aumentan la fiscalización a la compañía. No obstante, los reguladores brasileños aún siguen evaluando al gigante de la búsqueda en otros frentes. La semana pasada, el regulador antimonopolio del país dijo que iniciaría una investigación para averiguar si Google había participado en prácticas anticompetitivas relacionadas con su sistema operativo Android. Esta investigación fue motivada por las multas impuestas por reguladores europeos en un caso similar.

