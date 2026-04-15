Washington y Teherán evalúan extender tregua por dos semanas

EE.UU. e Irán están considerando extender su alto al fuego, que vence el martes, por otras dos semanas para tener más tiempo para negociar un acuerdo de paz, según una persona familiarizada con el asunto.

Los mediadores entre las partes en conflicto están tratando de organizar conversaciones técnicas para resolver los temas más controvertidos, dijo la fuente, que pidió no ser identificada por tratarse de asuntos sensibles. Entre ellos se encuentran la reapertura del estrecho de Ormuz y el enriquecimiento nuclear de Irán.

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Si tienen éxito, esas conversaciones podrían allanar el camino para una próxima ronda de negociaciones entre altos funcionarios de ambos países, agregó la persona.

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Aún no hay garantías de que la tregua se extienda y EE.UU. todavía no ha aceptado esa posibilidad, dijo un funcionario estadounidense familiarizado con el tema, que también pidió no ser identificado debido al carácter privado de las discusiones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Ni Irán ni EE.UU. desean un retorno a los combates, dijo otra persona al tanto de las conversaciones.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, restó importancia a la posibilidad de una reanudación de los enfrentamientos el martes, al señalar en Fox Business que la guerra, de casi siete semanas, está “cerca de terminar”.

El conflicto, que EE.UU. e Israel iniciaron el 28 de febrero con un bombardeo sobre Irán, ha provocado graves daños en las capacidades militares y la infraestructura de la República Islámica. Los contraataques iraníes han causado estragos en Medio Oriente y a que Teherán, en la práctica, cierre el estratégico estrecho de Ormuz. Esto ha impulsado al alza los precios de la energía, afectando políticamente a Trump.

Aun así, los principales desacuerdos entre EE.UU. e Irán están lejos de resolverse. Irán ha insistido durante años en su derecho a enriquecer uranio con fines civiles, mientras que Trump ha señalado que debe prohibirse para evitar que el país desarrolle un arma nuclear. EE.UU. e Israel también han afirmado que el stock de uranio altamente enriquecido de Irán debe ser entregado o destruido.

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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo a periodistas el miércoles que el uso pacífico de la energía nuclear por parte del país “no puede ser revocado”, aunque el nivel y el tipo de enriquecimiento de uranio son “negociables”.

No está claro si Israel respalda una extensión de la tregua con Irán, aunque anteriormente ha señalado que seguirá las indicaciones de Washington. El gabinete de seguridad israelí se reunirá el miércoles por la noche para discutir un posible alto al fuego en Líbano, donde Israel libra una guerra paralela contra Hezbolá, aliado de Irán, informó la cadena Kan.

El estrecho de Ormuz, por donde normalmente fluye cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado, sigue prácticamente cerrado. EE.UU. comenzó el lunes un bloqueo de buques que salen o entran a puertos iraníes, lo que Irán ha criticado y ha señalado que podría constituir una violación del alto al fuego, acordado el 7 de abril. Esa tregua no incluía el conflicto en Líbano.

El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, se reunieron el sábado por la noche en Islamabad, la capital de Pakistán, como parte de los esfuerzos para poner fin al conflicto. Esas conversaciones concluyeron sin un acuerdo.