Claudio Loser advirtió que el impacto del conflicto con Irán es “un shock muy grande” para el bolsillo

La inflación volvió a instalarse como una de las principales preocupaciones económicas en Estados Unidos y el impacto ya se siente en el consumo cotidiano. Claudio Loser, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, describió el clima social que atraviesa el país y explicó cómo el aumento de precios golpea directamente a las familias norteamericanas.

“La gente está choqueada con la inflación 3.8 a nivel anual”, afirmó Loser, al explicar que para la economía estadounidense una suba de precios de ese nivel representa un cambio abrupto. Según detalló, algunos rubros sensibles registraron incrementos mucho más altos durante el último año.

El impacto del aumento de la nafta y los alimentos

El economista señaló que la suba de los combustibles es uno de los factores más visibles para la población. “La nafta en el año subió 30%, que es lo más grande”, indicó, y agregó que también hubo aumentos en pasajes y productos básicos de consumo.

Para reflejar el impacto en la vida diaria, Loser ejemplificó con su experiencia personal: “Me podía salir 40 dólares y ahora sale 60 dólares cargar la nafta de mi auto”. Según explicó, este incremento se traslada lentamente al resto de la economía, especialmente a los alimentos y al transporte.

El exfuncionario del FMI vinculó esta situación internacional con el conflicto geopolítico entre Irán y Estados Unidos. “Es consecuencia 90% o el 80-90% directa del conflicto entre Irán y Estados Unidos”, aseguró, al tiempo que destacó que el encarecimiento del transporte repercute en productos como tomates, carne y fertilizantes.

Además, remarcó que el impacto inflacionario en Estados Unidos es mucho más sensible debido a que históricamente el país mantuvo niveles bajos de inflación. “Para un país donde realmente la inflación es de 3, 3,5%, esto es un shock muy, muy grande”, subrayó.

El costo político para Donald Trump

Durante la entrevista, Loser también analizó las consecuencias políticas que podría enfrentar el oficialismo republicano en las elecciones legislativas de medio término.

Según explicó, la percepción económica negativa ya comenzó a erosionar el respaldo social al gobierno de Donald Trump. “La gente está muy descontenta”, afirmó, y sostuvo que las medidas económicas y comerciales impulsadas por la administración republicana terminaron perjudicando más de lo esperado.

“Las relaciones negativas con el resto del mundo, esta crisis, todo eso va en contra”, señaló el economista, quien además remarcó que incluso parte del electorado republicano empezó a mostrar preocupación por el rumbo económico.

Finalmente, Loser consideró que el escenario electoral podría complicarse para el Partido Republicano, especialmente por el deterioro del poder adquisitivo y el malestar creciente entre los votantes independientes.