Diego Raus sobre el avance de la derecha en América Latina: "Es una nueva derecha"

En diálogo con Canal E, el sociólogo Diego Raus explicó que la región experimenta una transformación respecto del escenario predominante a comienzos de los años 2000, cuando predominaban los gobiernos progresistas. "Hace dos o tres años, evidentemente, el mapa latinoamericano, sobre todo en América del Sur, se está cubriendo, más que nada, de gobiernos así, de derecha", afirmó. Sin embargo, aclaró que "es una nueva derecha", distinta al neoliberalismo de los años noventa, ya que "le está agregando un aspecto político, cultural, muy importante, muy novedoso en América Latina".

El especialista sostuvo que el crecimiento de estos espacios responde a cambios en las demandas sociales y en la representación política. "Los partidos, los gobiernos que ganan elecciones son una representación política de la ciudadanía", señaló, al explicar que el aumento de la pobreza, la precarización laboral, la inseguridad y el narcotráfico generaron un clima de malestar que favoreció nuevos liderazgos. "Ese mensaje, ese discurso, no importa si es cierto o no, evidentemente un electorado disponible a seguir otra cosa, lo están siguiendo", resumió.

Las respuestas económicas y el futuro del nuevo ciclo político

Al analizar los modelos económicos impulsados por estos gobiernos, Raus aseguró que existe una fuerte coincidencia en torno a la reducción del rol del Estado. "El mercado es todo, el Estado es malo, hay que retirarlo", sostuvo, y advirtió que esas políticas difícilmente puedan resolver las demandas materiales de los sectores más afectados por la crisis.

En ese sentido, afirmó que "con estas políticas que estamos viendo en Argentina, no van a dar respuestas materiales, concretas", pese a que reconoció avances en materia de estabilidad macroeconómica. Según explicó, la tensión entre los indicadores macroeconómicos y la situación cotidiana de las familias podría convertirse en el principal desafío para estos gobiernos.

El papel de Trump y el impacto de las redes sociales

Consultado sobre la influencia internacional, Raus consideró que Donald Trump funciona más como una referencia simbólica que como un modelo político replicable en la región. "Donald Trump creo que para estos países es más un símbolo", expresó, al destacar que su estilo confrontativo inspira a varios dirigentes latinoamericanos.

Finalmente, el sociólogo descartó que este ciclo político sea permanente. "En América Latina, por suerte o a veces no por suerte, nada se queda", afirmó. También destacó que las redes sociales modificaron profundamente la comunicación política. "Este nuevo tiempo tecnológico les dio esta facilidad", explicó, al señalar que las plataformas digitales permiten adaptar el discurso casi en tiempo real y amplificar los mensajes mediante algoritmos.