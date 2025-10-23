Eduardo Reina: “El lunes todos van a decir que ganaron, pero habrá que mirar quién supera el 30%”

En diálogo con Canal E, el analista político Eduardo Reina analizó el panorama electoral y las expectativas económicas de cara al lunes posterior a los comicios.

“No va a pasar nada, indudablemente. El lunes vamos a empezar a ver quién gana”, afirmó con calma Reina, al analizar el clima previo a las elecciones. Para el analista, cada fuerza política “va a intentar mostrar que ganó en su franja”, lo que generará una sensación de confusión generalizada.

Según explicó, “el lunes va a reinar una confusión general donde todos ganan”, por lo que será clave observar quién se aproxima o supera el 30% de los votos. A su juicio, la lectura del lunes dependerá más de la narrativa mediática que de los números duros.

“Es como el rating: el que va primero o segundo se acomoda según los horarios”, comparó el experto, destacando cómo los partidos adaptan el relato electoral a su conveniencia.

Una elección sin catástrofes ni triunfos rotundos

Reina sostuvo que, aunque los titulares de los diarios del lunes influirán en los mercados, “no habrá catástrofes”. En su visión, el resultado será más parejo de lo que muchos esperan: “Creo que el gobierno no va a tener una mala participación. No va a ser una catástrofe”, subrayó.

El analista consideró que tanto oficialismo como oposición buscarán instalar triunfos parciales, apelando a los resultados provinciales para sostener sus relatos. “Ni catástrofes para un lado ni éxitos para el otro. Me parece que va a venir una elección bastante pareja”, señaló.

Además, destacó el peso de los mercados internacionales en la lectura postelectoral: “La señal del nuevo canciller, un economista del riñón de Luis Toto Caputo, es un mensaje directo para los bonistas”, explicó.

Mercados, Trump y el futuro inmediato

Consultado sobre la mirada de Estados Unidos, Reina opinó que Donald Trump “se fue de mambo” al referirse a la Argentina. “A ninguno de nosotros nos interesa que venga Donald Trump a decirnos que estamos en la miseria y que por favor nos dé unas monedas”, expresó, calificando esos dichos como contraproducentes.

Para el analista, Washington espera que el próximo gobierno construya consensos políticos que permitan estabilizar la economía. “Solo no se puede sostener. Si esto funciona y Estados Unidos da su apoyo, el lunes podrían mejorar los papeles argentinos”, aseguró.

Respecto a los números electorales, Reina señaló que “todo se definirá en torno al 30%”, y advirtió que la clave estará en cómo se gestione el día después: “Esto es un plan de control de daños para ver si después podemos consensuar un plan económico más amplio y democrático”, concluyó.

