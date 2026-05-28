Eduardo Reina sobre los posibles candidatos presidenciales: “No hay nada”

A más de un año de las elecciones presidenciales, el escenario político argentino comienza a mostrar movimientos, especulaciones y posibles alianzas. En diálogo con Canal E, el analista político Eduardo Reina describió un panorama marcado por la incertidumbre y una fuerte disputa interna tanto en el oficialismo como en la oposición.

“Vamos a jugar un poco, la verdad, porque a ciencia cierta no hay nada”, afirmó Reina al inicio de la entrevista, donde repasó nombres de posibles candidatos y aseguró que todavía “todo está por verse”.

El analista consideró que Axel Kicillof será uno de los protagonistas centrales del armado opositor y sostuvo que el gobernador bonaerense no tiene demasiadas alternativas políticas. “No le queda otra”, remarcó sobre una eventual candidatura presidencial del mandatario provincial.

Kicillof, los intendentes y la interna peronista

Según Reina, el peronismo atraviesa un proceso de fragmentación donde distintos sectores buscan posicionarse de cara al futuro. En ese contexto, mencionó posibles figuras del kirchnerismo, del peronismo tradicional y de los espacios renovadores que podrían competir o negociar alianzas.

Además, destacó el movimiento político que Kicillof comenzó a desarrollar en la provincia de Buenos Aires mediante el acercamiento a intendentes y dirigentes territoriales. “Axel empezó a darle otra vez puestos a los intendentes”, señaló, al explicar que el gobernador busca consolidar una base política propia para fortalecer una eventual candidatura nacional.

Reina también mencionó nombres como Juan Schiaretti, Ignacio Torres, Patricia Bullrich, Mauricio Macri, Sergio Massa, Juan Grabois y Miriam Bregman dentro de un tablero político que todavía aparece abierto. Incluso deslizó posibles acuerdos entre sectores del PRO, radicalismo y dirigentes alejados de La Libertad Avanza.

La Libertad Avanza y el peso de la economía

Uno de los puntos que más preocupación le generan al analista es la situación interna del oficialismo. “Me preocupa la interna feroz que tiene La Libertad Avanza”, advirtió, al mencionar las diferencias entre dirigentes que fueron alejándose del espacio libertario.

En esa línea, sostuvo que algunos sectores ya comenzaron a pensar en un armado alternativo que reúna a figuras desencantadas del oficialismo junto a dirigentes del PRO y del radicalismo.

Reina también consideró que el Mundial y el contexto social condicionarán la agenda política en los próximos meses. “La política va a transitar un camino en paralelo”, expresó, al señalar que la atención pública estará dividida entre el deporte y la campaña electoral.

Sin embargo, dejó en claro que el factor decisivo volverá a ser la situación económica. “La última palabra, como siempre, la tiene la economía”, concluyó. Para el analista, si la situación mejora, el oficialismo tendrá posibilidades de fortalecerse políticamente; de lo contrario, podrían profundizarse las tensiones y los reacomodamientos dentro del mapa electoral argentino.