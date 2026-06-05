El sector pesquero advierte que la crisis continúa pese al aumento de las exportaciones

Las recientes cifras oficiales sobre las exportaciones pesqueras generaron un fuerte debate dentro del sector. Mientras el Gobierno destacó un crecimiento del 32% en valor durante el primer cuatrimestre de 2026, empresarios de la actividad advierten que esos números no reflejan la situación estructural que atraviesa la industria, afectada por altos costos, presión tributaria y dificultades para competir en los mercados internacionales.

En diálogo con Canal E, el presidente de la Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras (CAPIP), Agustín de la Fuente, explicó que el aumento de las exportaciones responde principalmente a una situación excepcional vinculada al calamar y sostuvo que gran parte de la actividad continúa enfrentando problemas de rentabilidad.

El crecimiento de las exportaciones no refleja la realidad de toda la pesca

De la Fuente reconoció que los datos difundidos por la Secretaría de Agricultura son correctos, aunque consideró que deben interpretarse con cautela para evitar conclusiones equivocadas sobre el estado general del sector.

Según explicó, el incremento de las exportaciones estuvo impulsado por una especie particular que registró un comportamiento biológico extraordinario durante la temporada.

En ese sentido, afirmó que "esta información tiene una particularidad extraordinaria que significa las descargas extraordinarias de una especie", en referencia al fuerte desempeño del calamar.

Para el dirigente, estos resultados no representan una mejora generalizada de la industria. Por eso remarcó que "no quiere decir que tenga que ver con una línea general del sector pesquero".

La crisis continúa en buena parte de la actividad

A pesar del crecimiento exportador, el presidente de CAPIP sostuvo que la situación económica sigue siendo compleja para numerosas empresas pesqueras.

El principal problema, explicó, es que la actividad depende casi exclusivamente de las exportaciones y debe liquidar divisas en un contexto de atraso cambiario y aumento de costos internos.

Según describió, "el sector pesquero no está pasando un buen momento" y atraviesa una etapa de fuerte adecuación de costos para sostener la actividad.

Incluso recordó que durante 2025 varias flotas debieron paralizar operaciones mientras se negociaban cambios en convenios laborales y condiciones productivas.

Hay pesquerías que operan con rentabilidad negativa

De la Fuente señaló que la situación no es homogénea entre las distintas especies y regiones pesqueras. Mientras algunos segmentos lograron adaptarse, otros directamente dejaron de operar.

En particular, mencionó el caso de ciertas pesquerías costeras que enfrentan serias dificultades para cubrir sus costos básicos.

Según explicó, "están trabajando negativamente porque directamente no están decidiendo salir a pescar", debido a que los ingresos no alcanzan para compensar los gastos operativos.

El combustible aparece como uno de los factores más determinantes en esta ecuación, especialmente para embarcaciones que realizan largas navegaciones.

La adecuación de convenios permitió reactivar parte de la flota

Uno de los avances destacados por el dirigente fue la negociación realizada con sindicatos y tripulaciones para adaptar los convenios colectivos a la realidad económica del sector.

Estas modificaciones permitieron retomar actividades que se encontraban paralizadas y garantizar la continuidad de la zafra de langostino en aguas nacionales.

De acuerdo con De la Fuente, "pudimos adecuar los convenios colectivos y los precios de referencia para liquidar la producción", lo que permitió recuperar parte de la actividad.

Sin embargo, aclaró que todavía existen dificultades en otros segmentos de la cadena productiva donde aún no se alcanzaron consensos similares.

La guerra en Medio Oriente agravó los costos de producción

La escalada bélica en Medio Oriente también tuvo consecuencias sobre la actividad pesquera argentina. El dirigente explicó que los efectos se sintieron principalmente en el precio de los combustibles y en la logística internacional.

Según detalló, el conflicto provocó una fuerte revisión de costos en toda la cadena exportadora y aumentó la incertidumbre sobre los mercados de destino.

Por eso afirmó que "el impacto que ha tenido este insumo ha sido impresionante", al referirse al incremento del combustible.

Además, advirtió que los conflictos internacionales suelen generar una retracción del consumo global, afectando especialmente a productos vinculados a la alimentación.

El acuerdo Mercosur-Unión Europea abre nuevas oportunidades

Dentro de un escenario complejo, De la Fuente destacó algunos avances que podrían mejorar la competitividad de la pesca argentina en los próximos años.

Entre ellos mencionó la implementación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, que permitirá una reducción gradual de aranceles para distintos productos pesqueros.

El dirigente celebró que "se haya ratificado y puesto en marcha el acuerdo Mercosur-Unión Europea", al considerar que favorecerá el acceso a mercados estratégicos.

También valoró la recuperación gradual de la demanda china, uno de los principales destinos para las exportaciones argentinas de productos del mar.

El sector insiste con la eliminación de las retenciones

Otro de los reclamos históricos de la actividad es la eliminación de los derechos de exportación que aún pesan sobre la pesca.

De la Fuente recordó que otras actividades productivas lograron avances en esta materia, mientras que el sector pesquero continúa tributando un promedio del 6% sobre sus exportaciones.

En ese marco, sostuvo que "seguimos reclamando que nos quiten las retenciones" y advirtió que esta carga resta competitividad frente a productores de otros países.

Para el dirigente, la eliminación de este tributo permitiría mejorar la rentabilidad de las empresas y fortalecer la presencia argentina en los mercados internacionales.

El tipo de cambio sigue siendo una de las principales preocupaciones

Finalmente, De la Fuente se refirió a la política cambiaria y aseguró que el actual esquema no favorece a una actividad que exporta más del 90% de su producción.

Si bien reconoció la necesidad de avanzar en un proceso de ordenamiento macroeconómico, consideró que el sector necesita condiciones más competitivas para sostener el empleo y las inversiones.

Según expresó, "este tipo de cambio lamentablemente no nos está ayudando", aunque aclaró que la industria acompaña el objetivo de estabilización económica impulsado por el Gobierno.

Además, destacó que las empresas pesqueras lograron preservar prácticamente la totalidad de los puestos de trabajo pese a las dificultades. Por eso insistió en la necesidad de avanzar en una agenda conjunta entre sindicatos, provincias, municipios y empresas para recuperar competitividad y garantizar el crecimiento de una de las principales actividades exportadoras del país.