"Estamos viviendo en una dimensión paralela", dijo Natalia de la Sota en "QR!" al analizar el rumbo del gobierno de Milei

En el programa “QR!” de Canal E, la diputada nacional Natalia de la Sota de Defendamos Córdoba analizó el presente económico y político de la Argentina y afirmó que el Gobierno de Javier Milei está “despegado de la realidad”. Durante la entrevista con el conductor Pablo Caruso, la legisladora criticó los últimos datos de inflación y el impacto del ajuste en distintos sectores sociales.

“Creo que están negando una realidad que se siente, se palpa y se vive en las calles”, sostuvo, al enumerar la situación de jubilados, universidades y trabajadores. Además, señaló que el oficialismo “vive en una dimensión paralela”, con foco en la macroeconomía pero sin atender la microeconomía cotidiana.

Inflación, crisis social y pérdida de poder adquisitivo

De la Sota hizo referencia al dato de inflación mensual y al acumulado del primer trimestre, y cuestionó las proyecciones del Gobierno. “Ya estamos llegando al número que habían programado como meta anual”, afirmó, en relación con los objetivos oficiales.

También describió un escenario social crítico en Córdoba, con fuerte impacto en la industria y el empleo. Según expresó, el sector productivo trabaja “al 50% de su capacidad instalada” y enfrenta despidos y suspensiones, mientras que “el 80% de las familias está endeudada incluso para comprar alimentos”.

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La diputada también se refirió al rol de la oposición y a las discusiones internas dentro del peronismo. Sostuvo que es necesario construir una alternativa con “coherencia y responsabilidad” y llamó a realizar una autocrítica profunda.

“No sé si el pueblo argentino soporta otra frustración”, planteó, al tiempo que pidió discutir un proyecto de país más allá de las internas electorales. En ese sentido, afirmó que la futura oposición debe enfocarse en un modelo “basado en la producción, el trabajo y la inclusión social”.

Críticas al Congreso y a los gobernadores

De la Sota también apuntó al rol del Congreso y de los gobernadores frente a las iniciativas del Gobierno. Consideró que muchos proyectos oficialistas avanzan por falta de resistencia legislativa y pidió mayor firmeza política.

“Necesitamos la responsabilidad y la voluntad de animarse a decir que no”, expresó en relación con leyes impulsadas por el Ejecutivo.

La inflación de marzo marcó 3,4% y acumuló 9,4% en el primer trimestre, según el INDEC

Consultada sobre su futuro, la legisladora afirmó que planea recorrer Córdoba y otras provincias para construir una alternativa política. “Quiero estar con quienes entiendan que este modelo hace daño”, señaló, y planteó la necesidad de reconstruir valores como la solidaridad y la justicia social.

Críticas al Gobierno y rol institucional

En el tramo final de la entrevista, también se refirió al rol del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su posible participación en el Congreso. De la Sota sostuvo que los funcionarios deben asumir responsabilidades políticas e institucionales ante situaciones complejas.

“Lo que el pueblo espera es que se aparten del cargo hasta que se aclaren los temas”, cerró.

LB