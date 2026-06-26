Federico Glustein sobre el precio del petróleo: "Un barril entre 70 y 75 dólares es atractivo"

La baja del precio internacional del petróleo abre un escenario con oportunidades y riesgos para la economía argentina. Según explicó el economista Federico Glustein, el efecto dependerá de cuánto tiempo se mantenga la cotización en los niveles actuales.

"Lo primero es si el valor se posiciona, como está estos días, entre 70 y 75 dólares el barril", señaló. En ese rango, explicó que el país logra un equilibrio porque "le permite, por un lado, calmar las ansias respecto a una potencial influencia sobre la inflación local" y, al mismo tiempo, sostener la rentabilidad del sector energético.

No obstante, advirtió que una caída más pronunciada modificaría ese escenario. "Si ese precio se posiciona entre 60 y 65 dólares el barril, podemos empezar a tener complicaciones en términos tanto de biocombustibles como de Vaca Muerta y la viabilidad de la operación", alertó.

El precio que necesita Vaca Muerta

Para Glustein, el valor de referencia para garantizar inversiones y crecimiento del sector energético se encuentra por encima de los 70 dólares. "Yo creo que un barril entre 70 y 75 dólares es un barril atractivo", afirmó. Incluso fue más categórico al sostener que "a mi juicio sí, yo creo que hoy el precio ideal es 70-72, sin lugar a duda".

El economista explicó que un petróleo demasiado barato perjudicaría el desarrollo de nuevos proyectos, especialmente aquellos vinculados al offshore y a las inversiones impulsadas por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Además, recordó que el encarecimiento de los combustibles también tiene efectos sobre la economía cotidiana. "Nosotros teníamos una nafta que estaba a menos de un dólar y hoy ya está un dólar treinta y subiendo y eso impacta en los alimentos, en el precio de los servicios", sostuvo.

China, la demanda global y el futuro energético argentino

Glustein también vinculó la reciente caída del petróleo con la desaceleración de la economía china. "Hay una posición de debilitamiento de China que está afectando el comercio global de petróleo", explicó, al remarcar que una menor demanda del gigante asiático genera una sobreoferta que presiona los precios internacionales.

Respecto del desarrollo de Vaca Muerta, indicó que el crecimiento continúa acelerándose. "Estamos en términos del 52%, estamos creciendo... y tendríamos que tender al 75 u 80% a fines de 2029", precisó.

Finalmente, concluyó que el éxito del sector dependerá tanto del contexto internacional como de las políticas locales. "Con un petróleo que se mantenga a un precio de 70-75 es mucho más valuable que un proyecto a 60 dólares el barril", concluyó.