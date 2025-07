Giusto: “Hay un 65% de argentinos con problemas para llegar a fin de mes”

“El gobierno apuesta a sostener su identidad, aún a costa de pagar un costo político”, afirmó Patricio Giusto, consultor político, en diálogo con Canal E, al referirse al posible veto presidencial a leyes clave y la tensión con los gobernadores.

Frustración social y auge de una nueva alternativa política

Para el entrevistado, el dato político más relevante del momento es la aparición de un nuevo bloque de seis gobernadores con proyección nacional. “Un cuarto de los gobernadores del país están creando un nuevo espacio político que mezcla peronistas, radicales y PRO”, explicó.

En su visión, esta coalición surge como respuesta al creciente abstencionismo y la insatisfacción ciudadana: “Hay un 65% de argentinos con dificultades para llegar a fin de mes. Esa frustración puede romper el esquema binario que prefieren tanto el kirchnerismo como Milei”.

A diferencia de experiencias anteriores, Giusto destaca que “estos gobernadores no están en retirada, tienen poder territorial y una agenda económica propia”, como el impulso al comercio con China o el rechazo a alineamientos automáticos. “Quieren más producción, que no se persiga a periodistas y que no se metan en sus asuntos”, enfatizó, señalando que esta postura “ni oficialista ni kirchnerista” puede atraer al electorado del interior.

Comparando con figuras del pasado como Urtubey o Lavagna, Giusto remarcó que ahora “hay una implosión de Juntos por el Cambio que deja un espacio de representación vacante”. La gran incógnita, según explicó, es si esa porción del electorado abstencionista encontrará en esta propuesta una alternativa creíble.

Vetos, ajuste y desconexión con la ciudadanía

En relación al conflicto por las leyes de emergencia en discapacidad y mejora de jubilaciones, Giusto fue categórico: “Redoblar la apuesta con temas tan sensibles en este contexto aleja aún más al gobierno y aumenta la frustración de sectores medios”. Si bien dentro del oficialismo hay sectores que ven riesgos en esa estrategia, “el núcleo duro del gobierno, encabezado por Milei, cree que no puede ceder porque eso lo define identitariamente”.

“Por más duro o cruel que suene, el gobierno cree que fue votado para esto”, sentenció. A su vez, destacó que “la estrategia oficial de repetir lo mismo desde el inicio está agotada, porque no hay un norte claro que permita renovar expectativas”.

La principal demanda social, según el consultor, va más allá de los números macroeconómicos: “La gente no se pregunta por el déficit, sino si va a seguir perdiendo poder adquisitivo o su trabajo”. En ese marco, decisiones como vetar una ley de aumento a jubilados pueden volverse un búmeran electoral. “Llaryora, uno de los seis gobernadores, respondió con un 84% de aumento a los jubilados. Eso marca una diferencia muy fuerte”, concluyó.