Horacio Fazio: “Seguimos teniendo una de las inflaciones más grandes del mundo”

La inflación vuelve a posicionarse como el eje central del debate político en Argentina. Para Horacio Fazio, filósofo y economista, no hay dudas sobre su peso en el futuro electoral: “sin ninguna duda yo pienso que es así”, afirmó al referirse a su influencia en una eventual reelección presidencial.

El economista explicó que el Gobierno logró un cambio significativo respecto al pasado reciente. “venimos de una inflación de tres dígitos y la actual administración logró bajarla alrededor del 30%”, destacó. Sin embargo, advirtió que el alivio es relativo: “seguimos teniendo una de las inflaciones más grandes del mundo”, aunque reconoció que el cambio de percepción social es notable.

En ese sentido, remarcó una paradoja económica y cultural: “es notoriamente placentero vivir entre el 2 y el 3% y no entre el 200 y 300%”, lo que, según su análisis, influirá directamente en el humor del electorado.

Economía fragmentada y tensiones estructurales

Fazio señaló que la situación económica actual está lejos de ser homogénea. “la economía está diseccionada en dos grandes sectores”, explicó, marcando una clara diferencia entre los ganadores y los rezagados del modelo económico.

Por un lado, identificó a los sectores dinámicos: “le va bien a las industrias extractivas, el agro y el sector financiero”, aunque advirtió que son actividades de baja generación de empleo. En contraste, subrayó las dificultades de otros rubros: “el sector resentido es el comercio y la industria”, que concentran la mayor parte de la ocupación.

Esta dualidad, según el analista, será determinante en la evaluación social del Gobierno. Además, introdujo un factor externo que condiciona el escenario: “hay factores impredecibles como la guerra en Medio Oriente”, que impactan en los precios internacionales y complican la desaceleración inflacionaria.

Inflación, contexto global y percepciones sociales

El aumento del precio del petróleo es uno de los elementos que presionan sobre la economía local. “esto va a dificultar una baja de la inflación por debajo del 2-3%”, advirtió Fazio, aunque destacó que Argentina tiene cierta ventaja relativa.

“Nos hemos convertido en un país petrolero”, explicó, lo que permite amortiguar parcialmente los shocks externos en comparación con países importadores de energía.

En paralelo, el economista relativizó el impacto de factores políticos y simbólicos, como el debate sobre Malvinas. “no lo veo como un factor determinante”, afirmó, diferenciando el contexto actual del de 1982.

Finalmente, ofreció una mirada más amplia sobre el comportamiento social. “hay cierta vacuidad, menos altura en los deseos sociales”, reflexionó, al analizar fenómenos colectivos que, según él, responden a necesidades de pertenencia más que a objetivos estructurales.

Para Fazio, el escenario hacia 2027 estará marcado por una combinación de variables económicas y percepciones sociales, pero con un factor dominante: “esto evidentemente va a influir en el electorado”, concluyó.