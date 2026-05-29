Jorge Carrera advirtió sobre tensiones entre el FMI y el Gobierno: “Es probable que se bifurquen los senderos”

El reciente desembolso del Fondo Monetario Internacional volvió a poner el foco sobre la relación entre el organismo y el Gobierno argentino. Para Jorge Carrera, economista, exdirector del Banco Central y profesor de la Universidad Nacional de La Plata ,detrás de la aprobación del préstamo existe un fuerte respaldo político, aunque también señales de advertencia que comienzan a aparecer en los informes técnicos.

"Cuando uno lee el informe se nota un fuerte apoyo político, pero también se nota, sutilmente, una serie de reclamos respecto al funcionamiento del programa en el caso de Argentina", afirmó.

El economista consideró que la demora en la revisión dejó en evidencia algunas preocupaciones del organismo internacional. Entre ellas, destacó la falta de acumulación de reservas y la estrategia cambiaria aplicada durante los primeros meses del acuerdo.

"El Fondo Monetario le da una prioridad muy grande a la estabilidad externa y a la acumulación de reservas", explicó. En ese sentido, cuestionó que el Gobierno haya postergado las compras de divisas en busca de mantener un tipo de cambio por debajo de determinados niveles. "Quiso que el tipo de cambio fuera por debajo de 1.000 y solamente en ese caso iban a comprar. Obviamente, una idea que fracasó", sostuvo.

El FMI pide cautela con la inflación y más reservas

Carrera señaló que el organismo internacional envía mensajes claros sobre los riesgos de utilizar el tipo de cambio como principal herramienta para acelerar la desaceleración de precios. "Varias veces el Fondo Monetario dice que hay que tener paciencia con las desinflaciones, que las desinflaciones toman tiempo", remarcó. Según su análisis, el FMI busca evitar una apreciación cambiaria excesiva que pueda derivar en problemas futuros.

Para el exdirector del Banco Central, la principal incógnita es cuánto tiempo podrá mantenerse la sintonía entre ambas partes. "Los tiempos que ve el Fondo Monetario para que este programa tenga frutos podrían ser distintos a los tiempos que necesita el Gobierno y ahí es probable que se bifurquen los senderos", advirtió.

Además, consideró que el apoyo de la administración de Donald Trump es un factor central para la continuidad del acuerdo. "No tengas dudas de que este programa tiene un apoyo fortísimo de la administración norteamericana", aseguró.

Una economía dividida entre sectores ganadores y sectores estancados

Al analizar la actividad económica, Carrera rechazó la idea de que toda la macroeconomía esté ordenada y describió una fuerte heterogeneidad entre sectores. "Estamos viviendo una gran dualidad", afirmó. Según detalló, existe un grupo reducido de actividades vinculadas a hidrocarburos, minería y agro que muestran un desempeño sobresaliente, mientras que gran parte de la industria y los servicios continúan atravesando dificultades.

"Hay un 25% o 30% de la economía que está funcionando muy bien", señaló. Sin embargo, advirtió que "hay un 75% de la economía que está en el típico serrucho", alternando pequeños rebotes con períodos de caída.

Respecto al consumo, sostuvo que el deterioro del ingreso disponible sigue condicionando a la mayoría de los hogares. "Yo no estoy viendo un motor fuerte que pueda empujar una reactivación importante de acá al segundo semestre", concluyó.