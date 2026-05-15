José Carbonell analizó las perspectivas de la industria citrícola: “Tenemos buenas expectativas para el año”

La industria citrícola argentina atraviesa un panorama dispar según cada producción regional, aunque el limón aparece hoy como el segmento con mejores expectativas. Así lo explicó José Carbonell, director de la Federación Argentina del Citrus, quien remarcó que la campaña comenzó con retrasos por las intensas lluvias en el NOA, pero ya muestra señales positivas tanto en volumen como en demanda internacional.

“No es un sector homogéneo. No es lo mismo la situación del limón, la naranja y la mandarina”, aclaró el dirigente, al diferenciar el comportamiento de cada actividad dentro de la economía regional citrícola.

Carbonell explicó que la cosecha de limón ya comenzó y que las perspectivas para 2026 son alentadoras. “Tenemos razonablemente buenas expectativas para el año, tanto en cantidad como en demanda de fruta fresca y de derivados industriales”, sostuvo.

El liderazgo argentino en derivados industriales

Uno de los puntos centrales del análisis fue el peso de la industrialización del limón argentino. Según detalló, más del 70% de la producción nacional tiene como destino las fábricas procesadoras.

“Más del 70% de la producción de limón de Argentina tiene destino fábrica para producir aceite esencial, jugo y cáscara deshidratada”, señaló. Además, destacó que la Argentina es actualmente el principal productor mundial de estos derivados industriales.

En relación con las exportaciones, Carbonell explicó que la actividad no paga retenciones. “La citricultura y la fruticultura en general tienen retenciones anuladas en el país. Se considera economía regional”, afirmó, aunque aclaró que existen aranceles en algunos mercados de destino.

Respecto del consumo interno, indicó que se mantiene relativamente estable y que suele incrementarse durante el verano. “El mercado interno es más importante en verano que en invierno, como en todos los países”, explicó.

Europa impulsa la demanda de limón argentino

Carbonell también remarcó que el contexto internacional favorece al sector argentino debido a los problemas climáticos que afectaron a los principales productores europeos.

“España y Turquía han tenido caídas de producción por razones climáticas. Entonces, la demanda está motivada”, afirmó. Según detalló, este escenario impacta especialmente en la exportación de fruta fresca y jugos concentrados.

El director de la Federación Argentina del Citrus aseguró además que el mercado internacional comenzó la temporada con bajos stocks de jugo de limón, una situación que podría sostener buenos precios durante gran parte del año.

“Hemos empezado la campaña con un stock muy bajo de jugos en el mundo y entonces tenemos razonable expectativa de tener un buen precio a lo largo de toda la temporada”, concluyó.