Juan Pablo Costa: “Hace nueve meses que la inflación en ningún caso baja, ni siquiera una décima”

El dato de inflación de febrero, que marcó un 2,9%, volvió a encender el debate sobre la dinámica de precios en Argentina. Para el economista Juan Pablo Costa, el problema no es solo el número mensual, sino la tendencia que viene mostrando el índice en los últimos meses.

En ese sentido, explicó que el proceso inflacionario mantiene una inercia que el Gobierno todavía no logra quebrar. “Con este dato de febrero estamos encadenando el noveno mes consecutivo de una inflación creciente o que emparde la del mes anterior”, señaló.

Costa también destacó que el ritmo de suba de precios prácticamente se duplicó en menos de un año. “Hace nueve meses que la inflación en ningún caso baja, ni siquiera una décima. O empata o sube”, afirmó, al remarcar que el índice pasó de niveles cercanos al 1,5% mensual a casi el 3%.

Además, advirtió que el dato complica las proyecciones oficiales y las metas previstas en el presupuesto nacional para este año.

Inflación acumulada y debate sobre la medición del INDEC

Uno de los puntos centrales del análisis del economista está vinculado al método de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según explicó, la canasta que utiliza el organismo estadístico se basa en patrones de consumo que ya quedaron desactualizados.

En ese contexto, remarcó: “El IPC está utilizando ponderadores del año 2004, cuando nosotros ya tenemos la encuesta de gasto de los hogares 2017-2018”.

Para Costa, actualizar esos ponderadores modificaría significativamente el resultado de la inflación medida. En particular, implicaría darle mayor peso al rubro de servicios, que en los últimos meses registró subas más fuertes que otros componentes de la canasta. “Con esta nueva encuesta tendríamos una ponderación mayor de los servicios y una canasta más acorde al patrón de consumo de los argentinos de hoy en día”, explicó.

Según sus cálculos, si se aplicara esa actualización metodológica, la inflación acumulada desde el cambio de gobierno sería considerablemente más alta. “Con el IPC recalculado te daría 325% de inflación acumulada, contra 280% con el índice actual”, detalló.

Impacto en salarios, jubilaciones y consumo

El economista también advirtió que estas diferencias metodológicas tienen consecuencias directas sobre variables sensibles de la economía, como salarios y jubilaciones.

En ese sentido, sostuvo que recalcular la inflación con una canasta actualizada mostraría un deterioro mayor en los ingresos reales. “Cuando uno analiza el salario registrado promedio desde la asunción de Milei, tenés una caída de 7 puntos con el IPC actual, pero con los ponderadores nuevos la caída sería de 16,5 puntos”, explicó.

Costa subrayó que esta situación complica las discusiones salariales y las negociaciones paritarias, especialmente en un contexto en el que el Gobierno busca limitar los aumentos salariales.

“Con una inflación cercana al 3% mensual y paritarias que se intentan cerrar en torno al 1%, los trabajadores siguen perdiendo poder de compra todos los meses”, advirtió.

Finalmente, el especialista señaló que los principales motores del índice inflacionario reciente fueron los alimentos y los servicios, con especial incidencia de la carne y los aumentos en vivienda, alquileres y servicios públicos.

