Lucas Klobovs: “Los argentinos comienzan a ver que el gobierno se transformó en casta”

En diálogo con Canal E, Lucas Klobovs, director de Opinión Pública en QSN, alertó sobre el deterioro en la percepción social del rumbo económico y político del gobierno.

Una imagen presidencial en caída libre

“Casi el 70% de los argentinos dice que no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes”, afirmó Klobovs, quien detalló los datos obtenidos por el monitor mensual de QSN. Además, “el 30% de los encuestados tuvo que reducir gastos en alimentación”, lo que evidencia una crítica situación social.

A este contexto económico adverso se suma el desgaste político: “Hoy en día tenemos casi un 60% de los encuestados que desaprueban la tarea que está llevando a cabo el gobierno”, subrayó Klobovs, y añadió que “el 61% percibe que el gobierno no está capacitado para resolver los problemas del país”. Esta cifra, explicó, aumentó cinco puntos en solo un mes.

La percepción ciudadana refleja una contradicción creciente: si bien hay consenso en la necesidad de un equilibrio fiscal, “el 65% no está dispuesto a hacer mayores sacrificios para alcanzarlo”, explicó. En ese punto, “la gente empieza a retirar su apoyo al gobierno porque siente que el esfuerzo no trae resultados visibles”.

El relato que se desgasta y la desilusión con el futuro

“Los argentinos comienzan a ver que el gobierno se transformó en casta”, señaló Klobovs, aludiendo directamente a una de las promesas clave de la campaña presidencial: terminar con los privilegios de la política. Ahora, sostiene, “la sociedad percibe que terminó siendo uno más de la clase política que decía venir a combatir”.

Este desencanto se potencia con el deterioro de las expectativas. “Casi la mitad de los encuestados dice que el país va a estar peor el próximo año”, reveló el analista, y agregó que “el 60% cree que la situación económica del país también será peor”.

En ese marco, el gobierno enfrenta una doble crisis: de representación y de resultados. “Hay una necesidad urgente de que el gobierno comience a dar resultados, no solo en inflación, sino en mejorar la calidad de vida”, alertó Klobovs. Según explicó, la ciudadanía comienza a desilusionarse al no ver mejoras tangibles en su día a día.

Por eso, aunque la desinflación se valora, ya no alcanza: “La demanda que empieza a aflorar con fuerza es poder llegar a fin de mes y tener un empleo digno”. La conclusión del director de QSN es contundente: “No dan los tiempos para que cualquier tranquilidad cambiaria se vea reflejada en el bolsillo antes del 26 de octubre”.



