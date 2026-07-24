Mercado Libre ya permite comprar medicamentos con receta: cómo funciona el sistema y cómo pedir el reintegro a la obra social

Mercado Libre amplió su sección Farmacia con una nueva herramienta que habilita la compra online de medicamentos bajo receta, incorporando un sistema de validación farmacéutica previo al despacho y la posibilidad de tramitar el reintegro correspondiente ante una obra social o prepaga, siempre que el plan de cobertura contemple ese beneficio.

La nueva modalidad busca digitalizar el proceso habitual de compra en farmacias habilitadas. Para concretar la operación, el usuario debe contar con una receta médica digital, que deberá adjuntar antes de finalizar el pago. Una vez cargada la documentación, un farmacéutico verifica la prescripción y, solo tras su aprobación, se autoriza el envío del medicamento.

Cómo funciona la compra de medicamentos con receta en Mercado Libre

Por el momento, el servicio está disponible exclusivamente para usuarios de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que la empresa aún no informó cuándo extenderá la modalidad al resto del país.

La implementación también se da en medio del debate judicial sobre la comercialización digital de medicamentos. El Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) sostiene que continúa vigente una medida judicial vinculada a los cambios introducidos por el DNU 70/2023, que regula distintos aspectos de la venta de medicamentos.

El procedimiento comienza ingresando a la sección Farmacia o buscando el medicamento por su nombre comercial o principio activo. Antes de completar la compra, el usuario debe comprobar que el producto coincida exactamente con la prescripción médica y cargar la receta digital.

Mercado Libre también ofrece la opción "Preguntar a un farmacéutico", una herramienta destinada a resolver dudas antes de concretar la operación.

Una vez validada la receta por el profesional farmacéutico, el pedido queda habilitado para su despacho. Según la compañía, la entrega puede realizarse el mismo día o al día siguiente, dependiendo de la disponibilidad del producto y la ubicación del comprador.

Qué medicamentos pueden comprarse y cómo solicitar el reintegro

La plataforma aclara que no todos los medicamentos están habilitados para la venta online. Quedan excluidos aquellos de expendio legalmente restringido, los que requieren receta archivada y los productos que necesitan refrigeración durante toda la cadena logística.

Tras completar la compra, los usuarios pueden descargar la factura desde el detalle de la operación, documento que, junto con la receta médica, podrá presentarse ante la obra social o prepaga para gestionar el reintegro, siempre que el plan contratado contemple esa cobertura.

Paso a paso para comprar medicamentos con receta en Mercado Libre

Ingresar a la sección Farmacia o buscar el medicamento.

o buscar el medicamento. Verificar que la marca o el principio activo coincidan con la receta.

Consultar al farmacéutico en caso de dudas.

Adjuntar la receta médica digital antes del pago.

Esperar la validación del farmacéutico.

Finalizar la compra.

Descargar la factura desde la plataforma.

Presentar la factura y la receta ante la obra social o prepaga para solicitar el reintegro, si corresponde.

Con esta nueva funcionalidad, Mercado Libre busca ampliar su presencia en el segmento de salud y facilitar el acceso a medicamentos mediante un proceso completamente digital, manteniendo la intervención obligatoria de un profesional farmacéutico antes de la entrega del producto.