Tokenización de activos: cómo la nueva regulación de la CNV transforma las inversiones

El economista especialista en proyectos digitales Néstor Kreimer, en diálogo con Canal E, analizó el impacto de la nueva regulación de la Comisión Nacional de Valores (CNV) sobre la tokenización de activos financieros y explicó cómo este cambio busca ampliar el acceso al mercado de capitales para empresas e inversores.

Según el especialista, el nuevo marco normativo habilita la emisión digital de distintos instrumentos financieros mediante tecnología blockchain, manteniendo su condición de oferta pública. Para Kreimer, esta transformación reduce costos, simplifica procesos y abre nuevas oportunidades de financiamiento para proyectos de la economía real.

La tokenización abre nuevas oportunidades para el mercado de capitales

La tokenización de activos financieros atraviesa un momento de fuerte expansión en Argentina tras las recientes resoluciones de la CNV. Para Néstor Kreimer, el cambio regulatorio representa un antes y un después para el mercado. "Estamos viviendo la onda expansiva del Big Bang normativo", afirmó al describir el impacto de las medidas implementadas durante los últimos meses.

El especialista explicó que la normativa permite que instrumentos tradicionales como acciones, obligaciones negociables, fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros puedan emitirse en formato digital sobre tecnología blockchain, sin perder su condición de oferta pública. "Lo disruptivo no es solamente lo de siempre, que ahora se lo llama token y es el gemelo digital de lo conocido hasta ahora", destacó.

Kreimer sostuvo que uno de los principales beneficios del nuevo esquema es la reducción de las barreras de ingreso para pequeñas y medianas empresas. "Se ha bajado tremendamente la barrera de entrada", remarcó, al señalar que la autorización automática de determinadas ofertas públicas disminuye los costos administrativos y facilita el financiamiento de proyectos de la economía real.

Como ejemplo, mencionó iniciativas vinculadas al sector inmobiliario y hotelero, donde un inversor podrá adquirir pequeñas participaciones mediante tokens respaldados por obligaciones negociables. Incluso explicó que la rentabilidad podrá variar según indicadores concretos, como el nivel de ocupación de un hotel, ampliando las alternativas de inversión para el público.

La diferencia entre criptomonedas y activos tokenizados

Consultado sobre la seguridad de estas inversiones, Kreimer aclaró que la tokenización no debe confundirse con las criptomonedas tradicionales. "Ahora no estamos hablando de criptomonedas", enfatizó.

Según explicó, mientras las criptomonedas mantienen distintos niveles de volatilidad y especulación, los activos tokenizados representan instrumentos financieros regulados y vinculados a proyectos concretos de la economía real. En ese sentido, señaló que el token únicamente funciona como representación digital del activo, mientras que la garantía dependerá de la estructura jurídica y financiera de cada emisión.

Finalmente, el economista destacó que el nuevo régimen simplifica el acceso al financiamiento sin eliminar la necesidad de evaluar riesgos. "Cuando la emisión es 100% tokenizada, bajan muchísimo los costos friccionales", concluyó, al asegurar que la modernización regulatoria permitirá que más empresas recurran al mercado de capitales para desarrollar sus proyectos.