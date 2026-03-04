“Sin industria no hay Nación”: en “QR!” Pablo Caruso habló del “síndrome de Francella” tras el comunicado de la UIA

En la última emisión de "QR!", por Canal E, el conductor Pablo Caruso abrió el programa con un extenso análisis del comunicado difundido por la Unión Industrial Argentina (UIA), titulado “Sin industria no hay Nación”, una frase atribuida a Carlos Pellegrini, fundador de la entidad.

El documento expresa la “preocupación por la situación de diversos sectores industriales y de distintas provincias”, y advierte que la transición hacia un nuevo esquema económico “no es homogénea ni inmediata”, especialmente para las PyMEs, que enfrentan bajo nivel de actividad, presión fiscal, dificultades de financiamiento y caída del empleo.

Sin embargo, Caruso sostuvo que el posicionamiento de la entidad empresarial llega luego de un prolongado silencio frente a las políticas oficiales. “Le está pegando a la UIA el síndrome de Francella”, ironizó el conductor, en alusión a declaraciones recientes del actor Guillermo Francella, quien tras haber respaldado el cambio de gobierno reconoció que hoy “no hay trabajo” en el sector audiovisual.

Según Caruso, algo similar ocurrió con la UIA: “Venía aceptando sumisamente las descalificaciones y recién ahora sale a decir algo, obligada por sus propias bases”. En ese sentido, mencionó la reunión de federaciones industriales del norte argentino —Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán— que pidieron un pronunciamiento ante la crisis sectorial.

Respaldo a la macro, críticas en la micro

Uno de los puntos centrales del análisis fue la aparente contradicción del comunicado, que reconoce “los avances logrados por el Gobierno en materia de equilibrio fiscal” y valora la baja de la inflación y las reformas estructurales, pero al mismo tiempo describe un escenario crítico para el entramado productivo.

“Dicen que les encanta la macro, pero la macro es la que está generando la crisis en la micro”, señaló Caruso, quien cuestionó que la UIA deslinde responsabilidades al afirmar que el empresariado “no diseñó el marco económico previo ni es responsable de las distorsiones acumuladas”.

Para el conductor, ese planteo omite períodos en los que, según sostuvo, políticas públicas de protección e impulso industrial generaron crecimiento de empresas, empleo y salario real. En ese marco, se mostraron datos sobre utilización de la capacidad instalada —actualmente en torno al 58%— y comparaciones históricas con niveles superiores registrados en otros momentos.

Caruso también puso el foco en la figura de Martín Rappallini, titular de la UIA y vinculado al grupo empresario Cerámica Alberdi. Señaló que, mientras algunos sectores manufactureros reclaman medidas antidumping para protegerse de importaciones, el grupo empresario participa en proyectos vinculados al régimen de incentivos a grandes inversiones (RIGI), especialmente en minería.

“Hay un problema de representación”, sostuvo el conductor, al plantear la tensión entre intereses industriales tradicionales y sectores beneficiados por el nuevo esquema económico.

Debate sobre la CGT y la movilización social

La editorial también incluyó críticas a declaraciones recientes de Jorge Sola, uno de los dirigentes de la Confederación General del Trabajo (CGT), quien afirmó que la sociedad actual no responde de la misma manera que en otras etapas históricas del sindicalismo.

Caruso calificó como “interesante pero problemático” ese diagnóstico. “El rol de los dirigentes no es esperar las condiciones sociales, sino generarlas”, afirmó. Y recordó el primer paro general contra la dictadura en 1979, encabezado por sectores sindicales que, aun en un contexto adverso, decidieron movilizarse.

En ese marco, el conductor planteó que el debate actual atraviesa tanto al empresariado como al sindicalismo y a la dirigencia política en general: cómo representar a una sociedad que, pese al malestar económico, mantiene niveles de apoyo electoral al oficialismo.

“Lo que degrada a la política es acomodarse al posibilismo”, concluyó Caruso al cerrar la editorial y dar inicio formal al programa.

