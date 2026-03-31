Artemis II en vivo: guía completa para no perderse el lanzamiento

El despegue de la misión Artemis II desde el Centro Espacial Kennedy en Florida marcará el miércoles 1 de abril el regreso de la humanidad a las cercanías lunares tras cinco décadas. La NASA confirmó que la ventana de lanzamiento de dos horas abrirá exactamente a las 18:24 EDT (19:24 en Argentina).

Según el cronograma oficial de la agencia, la cobertura comenzará a las 7:45 EDT con el proceso de carga de combustible en el cohete Space Launch System (SLS). La transmisión completa con comentarios en vivo y presencia de la tripulación iniciará formalmente a las 12:50 EDT a través de la plataforma NASA+.

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Los espectadores accederán a la emisión oficial mediante el sitio web gubernamental y aplicaciones móviles. La conectividad global permitirá picos de audiencia que —esperan— superarán los 600 millones de personas que sintonizaron el Apolo 11 en 1969. El interés masivo se concentrará en la interactividad de las nuevas herramientas y la calidad de imagen en resolución 4K durante el ascenso.

Para el seguimiento posterior a la salida de la atmósfera, la herramienta Track Artemis habilitará la visualización de la trayectoria exacta de la cápsula. La aplicación mostrará datos de velocidad, altitud y distancia respecto al centro de control en Houston de forma ininterrumpida.

Dónde ver el lanzamiento de Artemis II y qué plataformas usar

La plataforma NASA+ funcionará como el núcleo de la emisión sin anuncios y de acceso gratuito para todo el mundo. También se habilitarán canales en YouTube y X para fomentar la participación de los usuarios mediante preguntas directas a los especialistas de vuelo.

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La aplicación NASA App integrará un sistema de notificaciones para alertar sobre hitos críticos como la separación de etapas y el despliegue de los paneles solares. Estos eventos ocurrirán en los primeros 20 minutos posteriores al abandono de la plataforma 39B.

El despliegue incluirá audios originales de la cabina de mando, donde Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen mantendrán comunicación constante. Los diálogos se transmitirán con un retraso mínimo de pocos segundos debido a la infraestructura de telecomunicaciones actual.

¿Cómo funcionará el rastreador Track Artemis en tiempo real?

El sistema de visualización de datos Arow (Artemis Real-time Orbit Website) permitirá a los usuarios observar la nave en una maqueta digital 3D. El sitio web procesará información enviada directamente por los sensores de navegación de Orion durante sus diez días de misión.

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Los parámetros de telemetría indicarán el momento exacto en que la cápsula alcance la órbita terrestre alta antes de ejecutar la inyección translunar. Esta maniobra técnica resultará fundamental para asegurar el curso correcto hacia el satélite natural de la Tierra.

Las redes sociales oficiales publicarán actualizaciones cada 15 minutos sobre el consumo de combustible y la presurización de la cabina. Estos reportes breves buscarán alcanzar picos de interacción en plataformas visuales como Instagram y la red social X.

BGD/ML