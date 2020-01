El "Reloj del Juicio Final" se adelantó 2 minutos hacia una "catástrofe global"

por Darío Silva D'Andrea

El "Doomsday Clock", el reloj científico que indica qué tan cerca está la Humanidad de una catástrofe global, se acaba de adelantar 2 minutos, dejando al planeta a solo “100 segundos” de una hecatombe planetaria, es decir “la situación más peligrosa que la humanidad haya enfrentado”.

Así lo indicó el Bulletin of the Athomic Scientists, que dijo este 23 de enero que “la situación de seguridad internacional es grave, no solo porque existen estas amenazas, sino porque los líderes mundiales permitieron que la infraestructura política internacional para gestionarlos se erosione”.

El “Reloj del Juicio Final” es indicador reconocido internacionalmente que marca la vulnerabilidad del mundo a la catástrofe causada por armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías disruptivas.

Ahora se adelantó 2 minutos ante “los desacuerdos con respecto a la verificación de la Convención de Armas Biológicas y Toxínicas que siguen poniendo en riesgo al mundo”. Además, enumeró como variantes que influyeron en el adelanto del reloj:

La guerra nuclear que terminará con la civilización, ya sea iniciada por diseño, error o simple falta de comunicación, es una posibilidad genuina.

El cambio climático que podría devastar el planeta está ocurriendo sin lugar a dudas.

Una variedad de razones que incluyen un entorno mediático corrupto y manipulado, los gobiernos democráticos y otras instituciones que deberían estar trabajando para abordar estas amenazas no lograron enfrentar el desafío.

“Las tecnologías de ingeniería genética y biología sintética ahora son cada vez más asequibles, fácilmente disponibles y se están extendiendo rápidamente”, justifican, y agregan que “a nivel mundial, los gobiernos y las empresas están recolectando grandes cantidades de datos relacionados con la salud, incluidos los datos genómicos, aparentemente con el fin de mejorar la atención médica y aumentar las ganancias. “Pero los mismos datos también podrían ser útiles para desarrollar armas biológicas altamente efectivas”, afirman.

En 2019, muchos gobiernos “utilizaron campañas de desinformación cibernéticas para sembrar la desconfianza” en las instituciones y entre las naciones, lo que, en palabras de la organización, “socava los esfuerzos nacionales e internacionales para fomentar la paz y proteger el planeta”.

“Esta situación, dos amenazas principales para la civilización humana, amplificada por una propaganda sofisticada impulsada por la tecnología, sería lo suficientemente grave si los líderes de todo el mundo se enfocaran en manejar el peligro y reducir el riesgo de catástrofe”, agregaron los científicos.

“El Reloj del Juicio Final no se movió en 2019”, recordó Rachel Bronson, presidenta y CEO de l Bulletin of the Athomic Scientists. “Pero la aguja de minutos del Reloj se adelantó en enero de 2018 por 30 segundos, a dos minutos antes de la medianoche, lo más cerca que había estado de la medianoche desde 1953 en los primeros años de la era. Guerra Fría. Anteriormente, el reloj se movió de tres minutos a la medianoche a dos minutos y medio a la medianoche en enero de 2017”.

Los científicos de la organización, fundada al final de la II Guerra Mundial en Chicago y que actualmente integran 13 premios Nobel, dicen que hoy “la situación de seguridad global es insostenible y extremadamente peligrosa”, pero que esa situación puede mejorarse si los gobernantes buscan cambios y los ciudadanos los exigen.

“No hay ninguna razón por la cual el Reloj del día del juicio final no pueda alejarse de la medianoche”, aclararon, pero para ello “será necesaria una participación cívica masiva para impulsar el cambio que el mundo necesita”. De hecho, en la década de 1990, los gobiernos de EEUU y ex URSS tomaron medidas “audaces” que hicieron que la guerra nuclear fuera menos probable, y como resultado, el Boletín movió el minutero del Reloj del Juicio Final lo más lejos posible de la hora cero.