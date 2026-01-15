La NASA activó un protocolo excepcional para adelantar el regreso de una tripulación completa de la Estación Espacial Internacional luego de que uno de sus astronautas presentara una emergencia médica en órbita.

La NASA advierte que en 50 años habría regiones del planeta donde ya no se podría vivir

La medida, confirmada por el administrador de la agencia, Jared Isaacman, marca la primera evacuación anticipada por razones de salud desde que la EEI comenzó a operar de forma permanente hace más de dos décadas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Aunque el estado del astronauta fue calificado como estable, la NASA decidió no continuar la misión hasta la fecha prevista y priorizar el regreso seguro de la tripulación 11.

El anuncio se conoció tras la cancelación de una caminata espacial, una señal temprana de que la agencia estaba evaluando un escenario médico fuera de lo habitual.

Cómo funciona una evacuación médica desde la EEI

Cada misión a la Estación Espacial Internacional incluye, desde su planificación inicial, un protocolo de evacuación ante emergencias médicas u operativas.

Las naves acopladas a la estación —como cápsulas Soyuz o Crew Dragon— funcionan como vehículos de escape permanente, listas para ser utilizadas en caso de necesidad.

La NASA prepara la misión DAVINCI para regresar a Venus a comienzos del 2030

En este caso, la NASA evalúa ventanas de retorno seguras que permitan un descenso controlado sin forzar condiciones de riesgo para la tripulación.

“El regreso se planifica utilizando sitios de aterrizaje ya certificados”, explicó Isaacman, descartando una maniobra apresurada o de emergencia extrema.

Por qué la NASA decidió adelantar el regreso

Según informó el director médico de la NASA, James Polk, la decisión se basó en criterios preventivos y no en un deterioro inmediato del estado del astronauta afectado.

“El miembro de la tripulación está estable y no corre peligro inmediato”, señaló Polk durante la conferencia de prensa.

Sin embargo, la agencia consideró que la condición médica era lo suficientemente seria como para no prolongar la estadía en microgravedad.

La falta de gravedad puede agravar o dificultar el seguimiento de ciertos cuadros clínicos, lo que influyó en la evaluación médica.

Qué ocurre mientras se define el regreso

Hasta que se concrete el retorno, el astronauta afectado permanece bajo observación continua y cuidado de sus compañeros de misión.

La NASA indicó que no es necesario aplicar medidas especiales adicionales y que las actividades a bordo continúan de manera limitada.

Durante este período, los equipos médicos en Tierra monitorean constantemente los signos vitales y la evolución clínica mediante telemedicina.

La confidencialidad médica impide que se difundan detalles específicos sobre el diagnóstico o tratamiento.

Cómo se garantiza la presencia humana en la estación

Uno de los aspectos clave en la decisión fue asegurar que la EEI no quede desocupada, algo que nunca ocurrió desde su puesta en funcionamiento.

Isaacman confirmó que el astronauta estadounidense Chris Williams permanecerá a bordo junto a una tripulación de Soyuz para mantener la presencia operativa.

La supervisión humana es indispensable para el soporte vital, el mantenimiento de sistemas, la gestión de experimentos y las caminatas espaciales.

China puede ralentizar la rotación de la Tierra con un llenado de la represa de Las Tres Gargantas

Muchas de estas tareas no pueden ser automatizadas completamente y requieren intervención directa de los astronautas.

Qué antecedentes existen y por qué este caso es distinto

En misiones anteriores se cancelaron caminatas espaciales o actividades puntuales por problemas de salud, pero nunca se había adelantado el regreso de toda una tripulación.

En 2021, por ejemplo, una misión fue modificada cuando un astronauta sufrió un problema nervioso, aunque sin evacuación anticipada.

La diferencia actual radica en la evaluación integral del riesgo médico y la duración restante de la misión.

Por ese motivo, la NASA consideró necesario aplicar por primera vez el plan de evacuación antes de la fecha programada.

Impacto en el futuro de las misiones espaciales

La agencia aclaró que esta decisión no afecta el cronograma de futuras misiones, incluida Artemis II, prevista para febrero de 2026.

“Son campañas totalmente independientes”, sostuvo Isaacman, al despejar dudas sobre posibles demoras en el programa lunar.

El episodio refuerza la importancia de los protocolos médicos y de evacuación en misiones de larga duración.

También marca un precedente operativo que podría influir en la planificación de futuras misiones tripuladas más allá de la órbita terrestre.

LV/fl