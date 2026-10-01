Investigadores afirman que la estructura del Arca de Noé en Turquía es de origen artificial tras nuevos escaneos

Un grupo internacional de investigadores sostiene que la formación de embarcación situada en el este de Turquía es una estructura creada por el ser humano. Los últimos análisis geofísicos realizados con radar de penetración terrestre (GPR) en el yacimiento de Durupinar revelaron patrones geométricos regulares y cavidades subterráneas organizadas que no coinciden con las formaciones naturales.

El hallazgo revitaliza el debate sobre la posible ubicación del Arca de Noé, la mítica embarcación bíblica narrada en el libro de Génesis y el Corán. Los especialistas detectaron muros rectos en ángulo, un corredor central de unos cuatros metros de ancho y estructuras de tres niveles que guardan similitud con la distribución de cubiertas descrita en los textos antiguos.

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La formación de Durupinar, ubicada a uno 30 kilómetros del monte Aranat, mide exactamente 164 metros de longitud, una dimensión que coincide con los 300 codos bíblicos asignados al navío.

El sitio fue identificado por primera vez a mediados del siglo XX mediante fotografías aéreas del ejército turco. Desde entonces, generó posturas encontradas entre geólogos que lo catalogaban como un pliegue de limonita y entusiastas de la arqueología bíblica.

La formación de Durupinar, ubicada a uno 30 kilómetros del monte Aranat

A diferencia de las exploraciones de décadas pasadas, el proyecto actual encabezado por la organización Noah's Ark Scans aplicó tomografía de resistividad eléctrica y escaneo 3D con tecnología LIDAR. Estos procedimientos permitieron mapear las capas profundas del terreno sin necesidad de realizar excavaciones destructivas que pudieran alterar la superficie del sitio.

Las imágenes obtenidas mediante la tecnologías de prospección muestran líneas paralelas y divisiones internas que se extienden a lo largo del eje central de la elevación.

La precisión de las cavidades detectadas a más de siete metros de profundidad sugiere la existencia de cámaras subterráneas alineadas, un comportamiento que la erosión o los desprendimientos de tierra raramente producen de forma espontánea.

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En paralelo al uso de sensores remotos, los arqueólogos iniciaron una fase de perforación con barrera sónica para extraer muestras continuas de sedimento del interior de la formación. Las partes recuperadas fueron enviadas a laboratorios de Ankara con el objetivo de analizar la presencia de restos orgánicos, maderas petrificadas o compuestos de carbono antiguo.

A pesar de los avances tecnológicos presentados por los investigadores, la comunidad geológica mantiene una postura cautelosa frente a los resultados preliminares. Históricamente, diversos estudios petrológicos concluyeron que la forma ovalada es el producto natural de un flujo de lava endurecida.