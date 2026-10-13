El 40% de los internos de Devoto ya fue trasladado al nuevo complejo de Marcos Paz

El Ministerio de Seguridad Nacional trasladó durante los primeros dos días a 609 internos de Villa Devoto al nuevo Complejo Penitenciario Federal VII de Marcos Paz. El procedimiento comenzó el domingo 11 de octubre y ya alcanzó al 40% de la población penal del establecimiento, bajo la coordinación del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y las fuerzas federales de seguridad.

El proceso se lleva adelante en el marco de la Resolución 1042/2026, que habilitó el establecimiento de Marcos Paz y dispuso la desafectación del uso penitenciario de Devoto, de acuerdo con el Convenio Marco firmado en 2018 entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con intervención de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.

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Para organizar el traslado, el Ministerio conformó el Comando Unificado Federal mediante la Resolución 1018/2026. El operativo cuenta con unos 1.000 funcionarios penitenciarios y el apoyo de 600 efectivos de la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Además, se utilizan comunicaciones radiales y seguimiento satelital de los vehículos.

Como parte de la preparación, antes del ingreso de los internos se llevó a cabo una prueba integral del nuevo complejo. Participaron 1.080 efectivos, cadetes y cursantes de los institutos de formación del SPF, quienes evaluaron las instalaciones, los servicios esenciales, los sistemas de seguridad y las condiciones de funcionamiento.

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El proceso también contempló reuniones con organismos del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, entre ellos la Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal y los juzgados federales con causas abiertas en Devoto y jurisdicción sobre el nuevo complejo.

También hubo articulación con la Iglesia Católica para contribuir al desarrollo ordenado del operativo.

Durante los traslados se priorizaron la seguridad, la integridad física y el respeto de los derechos de las personas involucradas. Se realizaron evaluaciones médicas, se preparó un espacio para recibir y estabilizar pacientes ante posibles emergencias y se establecieron mecanismos de identificación y registro de los internos y sus pertenencias.

El SPF informó a la población penal y a sus familias sobre las distintas etapas del traslado, los nuevos destinos de alojamiento y los cronogramas de visitas. Para realizar consultas se encuentran disponibles la línea 0810-222-1196 y el sitio, con verificación de los datos registrados en el Sistema Único de Visitas.

En Marcos Paz continuarán los talleres laborales, las propuestas de formación profesional y las actividades educativas de los niveles primario, secundario y universitario.

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Además, los juzgados competentes fueron notificados sobre los traslados y los nuevos lugares de alojamiento para continuar con las actuaciones correspondientes a cada situación procesal.

El traslado continuará de forma progresiva hasta completar la desocupación de Devoto. La puesta en funcionamiento del nuevo complejo constituye un avance en la modernización del sistema penitenciario federal y en sus condiciones de seguridad, alojamiento y tratamiento penitenciario.

PC/AF