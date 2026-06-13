Bahía Blanca afrontará una jornada invernal muy fría debido al ingreso persistente de un frente de aire proveniente del sur. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un marcado descenso térmico con una temperatura mínima que se ubicará en -1°C y una máxima que llegará apenas a los 9°C, acompañada por ráfagas del sudoeste de 12 mph que acentuarán la sensación de frío.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El sector portuario de Ingeniero White y las calles de General Cerri registrarán condiciones de nubosidad variable durante las primeras horas. Con un valor actual que se estabilizará en los parámetros invernales, la jornada transcurrirá con cielo despejado y soleado hacia la tarde, dejando atrás las precipitaciones de los días previos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por tormentas, nieve y ráfagas de 100 km/h en 8 provincias

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El viento soplará de forma constante desde el cuadrante sudoeste a 12 mph, garantizando una excelente visibilidad en el centro bahiense y los accesos viales. La humedad descenderá hasta el 52%, consolidando un ambiente seco pero sumamente gélido, ideal para salir abrigados.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En las localidades vecinas de Punta Alta y Médanos se sentirá con fuerza la masa de aire polar, descartándose alertas por tormentas intensas en la región rural. Los reportes del SMN indican que el sol dominará el horizonte tras una madrugada inestable, trayendo alivio temporario para las actividades agropecuarias del sudoeste bonaerense.

Cuatro provincias bajo alerta meteorológica por nevadas

Hacia la franja costera de Monte Hermoso, el panorama meteorológico se presentará similar, con nula probabilidad de lluvia diurna y una radiación ultravioleta baja de nivel 1. La combinación de bajas temperaturas y viento del sector sur mantendrá el ambiente riguroso en toda la zona de influencia.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el domingo, la tendencia meteorológica anticipa que el viento rotará hacia el cuadrante noroeste a 15 mph, impulsando un leve ascenso en la temperatura máxima que alcanzará los 12°C, mientras que la mínima volverá a consolidar un piso de -1°C con heladas matinales antes de dar paso a tardes más templadas a comienzos de la próxima semana.