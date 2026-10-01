El primer día del mes se presenta con marcas térmicas moderadas y un ambiente fresco durante gran parte de la jornada en la Ciudad de Buenos Aires y la zona metropolitana del AMBA este jueves 1 de octubre.

Tras el paso de jornadas templadas, las condiciones meteorológicas muestran un progresivo incremento de la nubosidad en la región central, impulsado por el ingreso de un flujo de viento con componente del sector sur y sudeste.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para este jueves

Para la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una temperatura mínima que se ubicará en los 11 °C durante las primeras horas de la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 17 °C por la tarde.

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La máxima alcanzará los 17 °C por la tarde

El cielo permanecerá mayormente nublado a cubierto a lo largo del día, aunque no se contemplan probabilidades significativas de precipitaciones en la zona. La humedad relativa del aire se mantendrá elevada durante las primeras horas, disminuyendo hacia la tarde.

Los vientos soplarán del sector sudeste a velocidades estimadas entre 7 y 12 km/h, aumentando ligeramente durante la tarde pero sin riesgo de ráfagas intensas. Esta circulación mantendrá un marcado descenso térmico hacia la noche, cuando los registros rondarán los 14 °C.

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En el cordón suburbano del Gran Buenos Aires, las temperaturas mínimas pueden registrar marcas ligeramente inferiores, cercanas a los 9 °C o 10 °C en áreas rurales, con valores máximos similares a los de la capital. La jornada se caracterizará por una escasa amplitud térmica, configurando un día típicamente otoñal a pesar del inicio del mes de octubre.

Alertas meteorológicas este 1 de octubre y el pronóstico para los próximos días

A nivel nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN no emitió alertas de nivel naranja ni rojo para el área metropolitana, manteniéndose la estabilidad climática general en la franja central del país.

Sin embargo, en zonas cordilleranas y del sur patagónico se monitorean vientos intensos, mientras que sobre el norte argentino persisten condiciones de masa de aire más cálida e inestable.

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Para los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires, las condiciones se mantendrán parecidas durante el viernes 2, con marcas de entre 10 °C de mínima y 17 °C de máxima.

Hacia el inicio del fin de semana, se prevé una lenta rotación del viento que podría incrementar la probabilidad de inestabilidad. Durante el sábado 2 y el domingo 3, el ambiente permanecerá fresco a templado, con nubosidad variable en la región del AMBA.